Ben van Beurden kreeg in Het Financieele Dagblad van zaterdag een uitgebreid podium om Shell te promoten onder zijn teleurgestelde aandeelhouders. Teleurgesteld omdat er voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog minder dividend wordt uitgekeerd. Als troost kondigde hij aan dat Shell waarschijnlijk zijn hoofdkantoor verplaatst, vanwege het feit dat er in het Verenigd Koninkrijk geen belasting wordt betaald. Zo blijft er meer geld over voor zijn aandeelhouders.

Ik zei al eerder dat het tijd werd dat Wim Lex de Shell zijn koninklijke titel moet afnemen. Het bedrijf betaalt minder vennootschapsbelasting dan welk eerlijke onderneming in Nederland ook. Namelijk helemaal niets. Bovendien is het bedrijf niet alleen nu maar ook in de toekomst verantwoordelijk voor enorme milieuschade want het investeert vrolijk verder in olie en gas en slechts een paar procent in nieuwe energie (tussen 2016 en 2019 maar 2,5%).

Volgens Shell betaalt ze wel 4,5 miljard euro aan accijnzen, btw en loonbelasting. Alleen een pientere briefschrijver in de Volkskrant van hedenochtend meldt terecht hoe oneerlijk die bewering is. Wij als werknemers betalen loonbelasting. De accijnzen en BTW worden doorberekend in de benzineprijs dus ook die betalen wij aan de pomp. Shell draagt dus alleen maar af wat wij betalen.

Dividendbelasting was dus de enige belasting die Shell betaalt. Hoewel ze dat natuurlijk doet voor haar aandeelhouders. Cynisch genoeg wordt deze belasting nu ook minder omdat dit ouderwetse bedrijf het ook nog eens het slechtst doet van alle andere oliemaatschappijen.

Kortom, er blijft weinig reden over om treurig te zijn dat Shell verdwijnt.