Vandaag gaat Shell zeer waarschijnlijk officieeel naar Engeland. De reden is simpel: veel meer miljoenen bijschrijven op de salarisstrookjes en in de boeken van bestuurders en aandeelhouders.

Het is belastingontwijking en niet strafbaar. Wel schaamteloos natuurlijk, naar Nederland maar ook naar al die AEX fondsen die wel gewoon belasting afdragen voor buitenlandse beleggers. En best ontluisterend dat onze minister van Economische Zaken en onze minister-president nog wanhopig vier miljard euro belastinggeld wilden betalen om de fiscale brievenbus van het bedrijf hier te houden. Dat belooft wat…

Het voordeel van de Shexit is dat het vestigingsklimaat voor impact ondernemerschap in Nederland mogelijk iets verbetert. Want zo’n olie- en gas-moloch aan de overkant van de Noordzee houdt mogelijk net iets minder de duurzamere innovatie tegen, via onder meer de fiscale voordelen voor brandstoffen in plaats van duurzamere alternatieven. Zo hebben we onder andere onze koppositie op wind-, getijde-, zonne- en warmte-energie uit handen gegeven. En als er uiteindelijk iets minder talent voor Shell werkt of aan hen levert, wat overigens nog maar de vraag is, dan zou dat goed gebruikt kunnen worden voor nieuwe economie.

Een nadeel is wel dat de overheid vele miljoenen belastinginkomsten misloopt. Aan de andere kant, wil je als land verdienen aan dit type oude ondernemerschap? Of wil je belasting van bedrijven die zich maximaal inzetten voor de samenleving en de wereld veroveren door maatschappelijke problemen op te lossen? Doe mij maar de impact ondernemers van zonnecel-auto Lightyear, Tony’s Chocolonely, deelplatform Peerby.

Overigens: als er in de media weer ‘gevreesd’ wordt voor vestigingsklimaat… neem dan mee dat de CEO Van Beurden alleen al tot wel twintig miljoen per jaar krijgt, inclusief aandelen. Dat loopt gedurende zijn looptijd op tot bijna honderd miljoen euro. Als impact ondernemer kun je hier letterlijk honderden banen mee creëren voor de nieuwe economie – hier in Nederland; van agritech, robotica, kwantum computing, hyperloops etc. Dat is pas goed voor het vestigingsklimaat. Én voor het echte klimaat.