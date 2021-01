Big Tech is de onzichtbare ‘Big Brother’ waar niemand het over heeft maar waar George Orwell het wel over had in zijn 1984.

Hij is de man die toegang heeft tot het koffertje met de lanceercodes voor het afvuren van nucleaire wapens. Hij is de man die toegang heeft tot staatsgeheimen. Hij heeft het vetorecht om wetten goed te keuren of tegen te houden. Als hij wil kan hij met een snelle handtekening een beslissing nemen over iemands zijn leven. Hij is de man die vier jaar lang een leger van 74 miljoen mensen aanstuurde en die aanhangers heeft over de gehele wereld. Deze man, de machtigste man op aarde, is met een simpele druk op de knop monddood gemaakt.

President Trump gebruikte zijn Twitteraccount als megafoon om uiting te geven aan wat hij dacht en voelde. Het was zijn middel om te regeren. Via tweets ontsloeg Trump ambtenaren, beïnvloedde hij verkiezingen en intimideerde hij wereldleiders.

Maar na de bestorming van The Capitol door zijn leger, dat hij daarvoor opruimend had toegesproken, was de maat vol voor Twitter, de sociale netwerksite. De insurrectie werd gezien als een regelrechte aanval op de ‘greatest democracy’ en druiste in tegen alles wat The Framers, de vervaardigers van de grondwet uit 1776, hadden opgesteld.

Wat The Framers niet voor mogelijk hebben kunnen houden en velen met hen, is dat er een nieuwe soort framers zijn ontstaan die bepalen hoe en op welke manier Amerika en de rest van de moderne wereld wordt geconstitueerd. The Capitol is vervangen door Big Tech. The Framers door ‘technical engineers’. Kiezers door data. Meer data is controle en meer controle is macht. Daarom resideert de macht van de wereld anno 2021 niet langer in Washington D.C. maar in Silicone Valley, waar de Caesars van het nieuwe digitale keizerrijk gevestigd zijn.

Big Tech is de onzichtbare ‘Big Brother’ waar niemand het over heeft maar waar George Orwell het wel over had in zijn 1984. Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is kracht.

En dit dames en heren is het begin van een nieuw wereldmacht die niet met wapens of tanks vecht maar met een MUTE -knop.