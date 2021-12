Sint Nicolaas moet alles alleen doen

Het personeel van Sint Nicolaas is steeds vaker in geen velden of wegen te bekennen. Op straat kom je zijn beeltenis in tegenstelling tot die van zijn werkgever haast nergens meer tegen. Ook in de commercials opereert Sint Nicolaas alléén. Hoogstens krijg je een glimp van het paard te zien.

Waarom Piet van zoveel tonelen verdwijnt, leert het lot van de Meilandjes. Zij hebben ophef veroorzaakt en dat is zelden goed voor de zaken zeker als klanten zich potentieel gekwetst kunnen voelen. Daarom distantiëren bedrijven zich van deze familie: excentriciteit is goed, nichterigheid volgens het stereotiep dat nog in brede kring over homo’s bestaat eveneens maar een controversiële positie in het racismedebat niet. Weg men hen en hun ghostwriter Jan Dijkgraaf, die tot de Meilandjes in opspraak kwamen, vooral bekend stond als de schrijver van pissige brieven aan politici in The Post Online. Zij zijn voor sponsoren geen asset meer maar een risico.

Een winkelketen die Zwarte Piet in zijn reclame laat optreden, krijg gegarandeerd gesodemieter. Gaat het voor de roetveegpiet dan net zo goed maar uit andere kringen. In beide gevallen mag de directie omzetverlies vrezen. Dan maar geen Piet. Daar kan niemand zich een buil aan vallen behalve sommige twitterati. De commercie cancelt elk soort Piet. Al is hij pimpelpaars met sterretjes. In het Sinterklaasjournaal en tijdens intochten zullen ze zich nog wel een tijdje weten te handhaven want die worden niet betaald door één enkel bedrijf. Winkels en grote merken hoeven niet bang te zijn dat zij er direct mee in verband worden gebracht. Maar op den duur is ook dat een aflopende zaak. Dat kan niet anders.

Daarom moet Sint Nicolaas tegenwoordig alles alléén doen. We zullen zien hoe hem dat afgaat. Er is niemand meer om de zak met cadeautjes te dragen. Van interactie tussen de verstrooide chef en zijn springerig dienstpersoneel is geen sprake meer. Hij moet een one man show van jewelste opvoeren. Anders zal straks ook voor Hem geen plaats meer zijn.

De komende jaren komt het er voor Sint Nicolaas op aan. Zal hij zichzelf opnieuw uit moeten vinden?

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de podcast over politiek en geschiedenis van Han van der Horst en John Knieriem.