Donderdag 10 december 2020 was het de Dag van de Mensenrechten. Herinnert u zich nog de criteria van Kopenhagen? Dat waren de voorwaarden waaraan EU-landen moeten voldoen om lid te mogen worden. Naast economische voorwaarden van neo-liberale snit is er de mensenrechtenvoorwaarde. Dat is een zinvol criterium over sociale, politieke en individuele rechten van burgers. Lang geleden dat u van die criteria hebt gehoord? Klopt! De mensenrechtenvoorwaarde speelt bijna helemaal geen rol meer.

Het vieren van de Mensenrechtendag kwam zwaar in de verdrukking door verschillende gebeurtenissen die bewijzen hoe beroerd het gesteld is met de mensenrechten. Ik geef twee voorbeelden.

Turkije mocht ooit kandidaat-lid van de EU worden. Even leek de dwingende rol van het mensenrechtencriterium goed werk te doen, maar na de Koerdische militaire overwinning op het islamitische kalifaat in de stad Kobani in Syrië ging het mis. De Koerden werden te machtig. Na de staatsgreep van juli 2016 ging het helemaal fout met Turkije. Eerst een genadeloze repressie tegen de oppositie in eigen land en de Koerden in het bijzonder; toen drie invasies op Syrisch grondgebied; ook voortdurende militaire operaties in Noord-Irak; vervolgens dreigementen tegen Griekenland en militair optreden in Libië afgelopen voorjaar en Azerbeidzjan in november. Op Mensenrechtendag vierde Erdogan zijn neo-ottomaansbeleid in Bakoe.

Op dezelfde dag dat beelden van oorlogsmisdaden uit de recente oorlog om Nagorno-Karabach bekend werden, hield Azerbeidzjan een militaire parade. De militaire overwinning op Armenië werd gevierd met marsmuziek en paradepas. Turkije liet ook een regiment elitesoldaten meemarcheren en de Turkse president Erdogan stond pal naast president Aliyev van Azerbeidzjan. Erdogan riep het Armeense volk op haar eigen regering af te zetten. Armeniërs krijgen al meer dan 100 jaar de zenuwen van triomfantelijke Turkse leiders. Deze parade is het voorlopige dieptepunt in het buitenlandbeleid van Erdogan.

Wat doet zo’n land bij de EU? Niks natuurlijk, maar wat doet dat land bij de NAVO, dat ook zegt een gemeenschap van waarden en mensenrechten te zijn? Ook niks natuurlijk. Het was dan ook niet heel vreemd dat de Franse president Macron de NAVO vorig jaar hersendood noemde. De aanleiding voor die analyse was de ongehinderde agressieve Turkse politiek.

Macron begon daarom zelf politieagent te spelen in de conflicten in en om de Middellandse Zee. Hij inspecteerde Turkse vrachtschepen die wapens naar Libië brachten. Hij liet een Frans oorlogsschip aan Griekse zijde meevaren in de spanningen om de Turkse olieboringen in de wateren van Cyprus. Hij begon ook landen te bewapenen, met wapens uit Franse fabrieken natuurlijk. Eén van die landen, Egypte.

Het Egypte van couppleger, generaal, Sisi. Een regime dat oppositionele burgers in de gevangenis zet, de pers muilkorft, journalisten opsluit, politieke partijen verbiedt. Het Egypte dat met militaire interventie dreigde in de oorlog in Libië. Diezelfde generaal Sisi mocht op Mensenrechtendag over de rode loper zo het Elysée inlopen om Franse wapencontracten te tekenen.

Regionale machtspolitiek en wapenwedloop zijn nu aan de orde van de dag. Niks mensenrechten of waardengemeenschappen. De handschoenen zijn uit, niet alleen in en om de Middellandse Zee, ook in en om de NAVO. Wat hebben volkeren te verwachten van slijmballen met de mond vol over mensenrechten en democratie die ondertussen iedere andere sterke man aan de borst drukken? Niets. Alleen naleving van alle mensenrechten is broodnodig.