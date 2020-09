Dit is de tijd van het contraproductief beleid. Je hoeft alleen naar Arjen Lubach te kijken om dat te beseffen. Maandagochtend gaf de politie meteen een nieuw voorbeeld. Ze sleepte de demonstranten van Extinction Rebellion weg omdat zij de afslag naar de Amsterdamse Zuidas hadden geblokkeerd. Als klap op de vuurpijl kreeg burgemeester Femke Halsema ook nog eens op haar donder: had zij die hele betoging niet moeten voorkomen?

En dat terwijl premier Rutte en minister De Jonge ons in koor (wat eigenlijk niet mag) bezweren om toch vooral thuis te werken. De demonstranten verdienden geen handhaving maar een compliment. Als burgervrijwilligers leverden zij immers een bijdrage aan de uitvoering van het beleid. De accountants en advocaten daar, de grote meneren en mevrouwen met een eigen staf werden door Extinction Rebellion van hun kapsoneskantoren afgesneden. Zo moesten ze hun werk thuis doen, zoals het ook hoort.

Het is al maanden zonneklaar: iedereen met een bullshit job kan net zo goed de computer op de afgeruimde ontbijttafel zetten. Die hoeft helemaal niet een teringeind naar het werk te rijden. Samen krijgen wij corona eronder.

Dat hiervan nog lang niet genoeg terecht komt, blijkt uit de files die het vertoon van burgerbewustzijn door Extinction Rebellion bewerkstelligde. In lange rijen auto’s verbeten zich voor het grootste deel mensen die net zo goed thuis de laptop open hadden kunnen klappen.

Een behoorlijk bestuurd land zou door de demonstratie van maandagochtend geïnspireerd raken. Je kunt niet van burgers verwachten dat ze overal in het land de afslagen bezetten. Daarvoor is zelfs in onze door marktgeloof beheerste maatschappij ingrijpen door de overheid noodzakelijk. Dat beseft zelfs de stomste VVD-er en de intellectueel het meest uitgedaagde donateur aan Thierry Baudet. Om meer mensen te dwingen hun werk thuis te doen en niet op de zaak wordt de helft van alle afslagen langs de snelweg afgesloten behalve voor vrachtverkeer en beoefenaren van de cruciale beroepen bij politie, brandweer, onderwijs, zorg en productiebedrijven. Zij krijgen een vignet op de voorruit. Probeert U er met Uw personenwagen toch door te glippen, dan wordt die meteen in beslag genomen en in een pers tot een vierkant blok metaal teruggebracht. Dat krijgt U thuisbezorgd met een rekening voor de administratie, de verwerking van het materiaal en de bezorging aan huis. De afname weigeren is geen optie.

Uiteraard blijven deze maatregelen ook na de pandemie gehandhaafd. Ze leiden immers tot vermindering van de CO2-uitstoot terwijl al die overbodige kantoren tot woonappartementen kunnen worden omgebouwd.

Kijk, dit is nu regéren. Niet wat die slappe hap in Den Haag aanricht.