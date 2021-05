De coronapandemie heeft nogal wat gevolgen. Een van de vele gevolgen is het verstoren van de natuur. In de eerste periode van de pandemie was het tamelijk rustig in de spaarzame natuurgebiedjes in Nederland. Tijdens de eerste tijd van de avondklok werden er in de avond en nacht veel minder dieren doodgereden Dat is inmiddels verleden tijd.

Ik begrijp niet zo goed wat er omgaat in de hoofden van een deel van de mensen als ze de natuurgebieden ingaan. Hebben ze dan echt niet in de gaten dat ze het terrein betreden van andere levende wezens? Interesseert het ze helemaal niets of is het gebrek aan kennis? En dan is de vraag: wat is erger?

Je hoort boswachters klagen dat mannen van middelbare leeftijd met crossmotoren door de bossen racen, gewoon… omdat het leuk is voor die meneer. Mensen laten hun honden los, terwijl dat streng verboden is, want dat is toch leuk voor die hond? Mensen zijn luidruchtig, vervuilen door het weggooien van afval, verlaten massaal de paden en zeggen dan ook nog dat ze genieten van de natuur. Dit terwijl men die weinige natuur feitelijk aan het vernietigen is.

Omdat een fiks deel van de mensen zich niet kan gedragen worden de laatste tijd veel meer dieren doodgereden. Dieren die op de vlucht zijn voor de herrie, benzinestank, honden en beweging in hún leefgebied. Wij mensen zijn dus de oorzaak van de dood van duizenden en duizenden dieren in hun eigen gebied, waarbij we snel vergeten dat het dode dier ook lid is van een familie. Het zijn ook vaders, moeders en kinderen.

Omdat we ons massaal niet kunnen gedragen en geen respect tonen voor het leefgebied van andere levende wezens, schepselen Gods, pleit ik voor totale afsluiting van natuurgebieden. Ik vind het leven van de dieren van grotere waarde dan het plezier dat verstoren, vervuilen en herrieschoppen oplevert.

Daarom: maak de natuurgebieden gebieden waarvoor ze zijn bedoeld. Het is een gebied waar de natuur zijn gang moet kunnen gaan, ongestoord. Weg met die idiote crossmotoren, weg met de honden, weg met de mensen die lawaai maken. Een natuurgebied is niet je eigen woongebied. Het behoort andere schepselen toe. Blijf er weg! Ga naar een park! Beter nog beste overheid, wij mensen verdienen die schoonheid en rust niet dus: sluit de natuurgebiedjes voor publiek!