Column: Maak de werknemer even machtig als de aandeelhouder en verplicht bedrijven hen mee te laten delen in de winst.

Zoals ik al eerder betoogde is er geen links en rechts meer, er is sociaal en asociaal. Een partij als de VVD voert tegenwoordig een dusdanig socialistische koers dat het makkelijk een ‘linkse’ partij kan worden genoemd terwijl menig linkse partij asociale ‘rechtse’ standpunten overneemt, voornamelijk uit electorale motieven. In het steeds grijzer wordende politieke landschap is er af en toe een lichtpuntje en komt er een dusdanig mooi socialistisch idee in het programma van een politieke partij terecht, dat je even opveert en denkt dat er toch nog iets echt radicaals wordt verzonnen.

Terwijl Apple met een recordwinst van meer dan 100 miljard het laatste kwartaal van 2020 afsluit en Tesla voor het eerst in haar geschiedenis sinds 2003 winst maakt en de beurzen op hun top staan, komt de Socialistische Partij met een briljant idee. Maak de werknemer even machtig als de aandeelhouder en verplicht bedrijven hen mee te laten delen in de winst.

Helaas zijn we een volk van ras-kapitalisten. Corona jaagt particulieren naar de beurs, kopt de Volkskrant vandaag en voert vervolgens allemaal enthousiaste amateurbeleggers op die kond doen van hun edele groene en sociale principes. Jammer dat de krant niet echt de gemiddelde kapitalistische gokkers uitkoos die zich vervelen en geld overhouden omdat ze het nergens meer over de balk kunnen gooien. Dus dan maar de beurs (een soort casino voor ‘slimmeriken’). Gelukkig voor de echte professionele beleggers want voor een beurscrash is veel geld nodig en dat komt over het algemeen uit de zak van de kleine belegger. Want zo gaat het bij iedere bubbel. Er komt steeds meer lucht in de bubbel doordat er een gekte ontstaat bij beleggers en als alles dan gecorrigeerd moet worden zijn het de professionals die tijdig hun schaapjes op het droge brengen. De kleine beleggers die snel hun aandelen proberen te verkopen zijn straks weer de klos.

Niet dat ik medelijden heb met mensen die van gokken houden en vervolgens verliezen. Maar het principe dat je geld verdient aan de arbeid van een ander door alleen je geld in te zetten, blijft voor mij een verwerpelijk iets. En wat betreft het ‘terug naar het socialisme’ van de SP: de zorg voor arbeidszelfbestuur en het teruggeven van particulier bezit aan het volk is een nobel streven van de familie Marijnissen. Hoewel ik bang ben dat vader & dochter – na het komende (derde of vierde?) verkiezingsdebacle toch eindelijk wel het veld zullen moeten ruimen om plaats te maken voor een frisse nieuwe generatie. Ik hoorde dat er bij de jongerenafdeling Rood nog wel wat echte ‘ouderwetse linksen’ rondlopen.

Nog even een beleggingstip om geld te verliezen: koop Tesla want die staat nu wel ongeveer aan de top van zijn bubbel. Dit bedrijf maakt de facto sinds 2003 (en nog steeds) verlies maar door emissierechten aan vervuilende autofabrikanten te verkopen komt ze in de zwarte cijfers. Nu ook de Europese industrie op elektrisch overschakelt, zal het snel afgelopen zijn met het plezier.

Een minuut voor twaalf: weg met couponnetjes-knippers