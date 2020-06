De commissie-Remkes was vorige week glashelder in de presentatie van haar eindrapport: de aanpak om de stikstofproblemen te tackelen schiet tekort. Het is maar zeer de vraag of het nieuwe Brabantse provinciebestuur van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant daarin wil meegaan.

Het is namelijk eerder een grijs dan een groen College. En dat is zorgwekkend. Want, laat de cijfers even op je inwerken: Brabant heeft 700.000 koeien, 6 miljoen varkens, ruim 27 miljoen kippen en als absolute jackpot ook nog eens de meeste kilometers – bijna 500 – autosnelweg van Nederland. De concentraties fijnstof, stikstof en ammoniak die hierbij vrijkomen zijn schadelijk voor onze gezondheid en mogelijk een voortreffelijke voedingsbodem voor een virus om veel slachtoffers te maken. In delen van Brabant wordt de luchtkwaliteit echter nog onvoldoende gemeten. Het zou dus goed zijn als het provinciebestuur bij het Rijk zou aandringen op bijvoorbeeld een RIVM-meetpunt in Oost-Brabant. Want daar zit een giftige cocktail van veedichtheid, zware industrie en kilometers asfalt.

Gelukkig ziet Provinciale Staten deze correlatie ook in. Mede daarom werd vorige maand een motie aangenomen voor meer meetpunten. Een motie van GroenLinks die echter nogal afgezwakt werd. Waar het College eerst zou worden verzocht om ‘actief toe te werken naar het terugdringen van fijnstof, stikstof en ammoniak’ en ‘bij het Rijk aan te dringen op de gezondheid van de door Covid-19 zwaar getroffen regio’s beter te beschermen’ bleef uiteindelijk alleen over dat er meer geïnvesteerd zou moeten worden in RIVM-meetpunten in Brabant. Waarom? Simpelweg omdat de VVD anders de motie niet wilde steunen.

En dat nadat ze eind april al uitspraken rondom de Peelbranden hadden gedaan die de nodige (stik)stof deden opwaaien. Is het nog wel zinvol om te investeren in deze afgebrande beschermde natuur of bijvoorbeeld in het Ulvenhoutse Bos, vroeg de VVD-fractie zich openlijk af. Dit terwijl de commissie-Remkes onomwonden stelt dat we niet minder, maar juist meer van dit soort Natura 2000-gebieden nodig hebben. Gelukkig leek het College dit ook te begrijpen, getuige de beantwoording van de VVD-vragen: “Algemeen kan worden vastgesteld dat ons menselijke voortbestaan mede afhankelijk is van de natuurlijke soortenrijkdom en het daaraan gerelateerde ecologisch evenwicht.” Oftewel: niet alleen geld telt. Er gloort nog hoop. Hoop dat de coalitie niet met mensenlevens speelt in Brabant.