Spotje van de overheid zegt nog steeds dat anderhalve meter weg kan

“Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, kunnen we de anderhalve meter loslaten”. Tienduizend spindoctors in een Haags congrescentrum op een kluitje! De hele dag door laat de overheid een tv-spot over corona uitzenden die met deze constatering begint. Het tekent de onbeholpenheid waarmee politiek en ambtenarij de gevaarlijkste maatschappelijke crisis sinds de Tweede Wereldoorlog proberen het hoofd te bieden. De besmettingscijfers schieten omhoog. De ziekenhuizen raken overvraagd omdat ongevaccineerden de toegang tot de IC’s dreigen te verstoppen. Begin deze week al was duidelijk dat er een nieuwe coronacrisis aan komt. Juist nú breken de coalitiepartijen van Rutte 3 het duurrecord onderhandelen over een nieuw kabinet. Uit niets blijkt dat zij vaart maken. Het duurde tot donderdag voor het OMT bijeenkwam. Vrijdag is er Catshuisoverleg. Wij zullen zien of de ministers dan in een normaal kostuum aankomen en niet in vrijetijdskleding omdat het dan een gewone werkdag is en geen weekend. Op de coalitiebesprekingen in de Zwaluwenberg plegen ze wél in vakantiekloffie te verschijnen. Dat is tekenend, zij het niet op de manier die hun spindoctors – hier wel actief – bedoelden.

Vanaf zaterdag zal het lekken een aanvang nemen zodat de persconferentie op dinsdag ons niet al te rauw op de maag valt. Het OMT-advies blijft tot na deze vertoning geheim. Het publiek mocht zich eens in de discussie willen mengen voor voldongen feiten zijn geschapen.

Geen mens komt ondertussen op het idee dat spotje over de anderhalve meter vast van de zenders te halen. Niemand is zo slim. Niemand durft dat. Of niemand weet door te dringen tot de bovenbazen die daarover gaan.

Inmiddels is duidelijk onder welke categorie Nederlanders wij de ernstige covid-19 gevallen voornamelijk moeten zoeken: de ongevaccineerden. Zij veroorzaken de verstopping van de zorg. Als iedereen in dit land gevaccineerd was, zouden er net als bij de griep nog steeds patiënten op de IC belanden maar niet zoveel dat de behandeling van andere aandoeningen hoefde te worden uitgesteld. Voor de meeste mensen is corona dan geen levensbedreigende ziekte meer. Vervelend, soms met langdurige bijverschijnselen maar overkomelijk. Wie er nu nog aan sterft, heeft dat in verreweg de meeste gevallen aan zichzelf te wijten.

Van meeste de Nederlanders, geboren tussen 2001 en 2005, is maar 35% gevaccineerd. Die zitten op school. Vroeger in de schrale jaren vijftig kwam er een zuster in de klas en dan moesten we allemaal mee voor een polioprik. Toen had je overigens ook weigeraars. Die werden nergens toe gedwongen maar iedereen verachtte ouders die vanwege Gods wil kinderen aan die gruwelijke ziekte blootstelden.

Tienduizenden ondernemers, vooral kleine baasjes en ZZP-ers, krijgen het niet voor elkaar hun coronasteun voor de deadline van volgende week te verantwoorden. Niet alleen eist het UWV grote precisie volgens ingewikkelde regels, ook moet er in veel gevallen een accountantsverklaring bij. Nu zijn de accountants overbelast. Het lijkt de gezondheidszorg wel. Zien we de contouren van een nieuw toeslagenschandaal?

De politieke kopstukken hebben er geen tijd voor. Die zijn aan het formeren.

Bij de overheidsvoorlichting op de televisie wil ik verregende feestgangers zien. “Ik heb mijn i-phone thuisgelaten. Geen coronabewijs, niet naar binnen. Ze zijn onverbiddelijk”.

Ik wil kinderen zien met kaarsjes rond een doodkist. De buurvrouw zegt: “Ach wat zielig. Nou moeten die kinderen zonder moeder opgroeien. Had ze zich maar laten vaccineren”.

Ik wil een IC-afdeling zien waar het personeel bezig is een Covid-patiënt op te nemen. Een verpleegster kijkt in de papieren. “Niet gevaccineerd”. Dan zien we een arts aflopen op een zenuwachtige vrouw in de wachtkamer. “Het spijt me vreselijk maar de operatie van Uw man is op het laatste moment uitgesteld. Er kwam een acute Covid-patiënt binnen”.

Groot in beeld: haal een vaccin. Voor het te laat is.

Dat wil ik zien. En actie.

“Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, kunnen wij de anderhalve meter loslaten”. God zal mij zegenen.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.