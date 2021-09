Statushouders zijn hartelijk welkom bij ons in hetzelfde schuitje

Dat de asielzoekerscentra afgeladen zijn, komt lang niet alleen door de Afghaanse bondgenoten die erin slaagden door Nederlandse vliegtuigen te worden meegenomen naar de veiligheid. De huizencrisis speelt misschien wel een grotere rol. Statushouders zitten eindeloos vast in de opvang omdat er onvoldoende woonruimte is. Elke Nederlandse gemeente krijgt een quotum nieuwkomers toegewezen die recht hebben op een dak boven hun hoofd. Het lukt veel wethouders niet dat ook te vinden. Sommigen voelen nu de adem van de provincie in hun nek want die kan een oplossing afdwingen, bijvoorbeeld door statushouders op kosten van een falende gemeente in een hotel onder te brengen.

Je kunt beter in een asielzoekerscentrum zitten dan over straat zwerven in de hoop dat je een plaatsje krijgt in de nachtopvang, zoals het lot is van de veertigduizend daklozen in het land. Behalve statushouders zijn er in dit land veel meer mensen die urgent woonruimte nodig hebben maar die eenvoudigweg niet krijgen omdat je jaren en nog eens jaren op de wachtlijst moet staan voor je nummer één bent voor een sociale huurwoning. Vooral door het beleid van de kabinetten Rutte is de woningnood nu ongeveer even erg als in het deels verwoeste Nederland van het eerste decennium na de oorlog. Ook toen moesten volwassen kinderen noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen, werden huwelijken en kinderwens op de lange baan geschoven vanwege gebrek aan woonruimte.

Gezien deze omstandigheden is er geen reden om statushouders op de woningmarkt extra voorrang te geven boven andere urgenten. Zij zijn op weg Nederlands staatsburger te worden. Nederland heeft zijn voor- en nadelen. Die gaan voor ons allemaal gelijk op.

Om vrijheid en bescherming te vinden hebben statushouders hun toevlucht genomen tot een narcostaat in wording met een spectaculaire woningnood, een overheid die zich bruusk tegen je kan keren, racisme op onverwachte momenten en een steeds meer overbelast en disfunctionerend zorgsysteem, met name voor ouderen en jongeren in de problemen. Ze zijn hartelijk welkom bij ons in hetzelfde schuitje. Dit is Nederland. “Holland met je koetjes en je weiden, ik mag jou zo gaarne lijden, met je molens aan de vliet.”

Bekijk hier vanaf ongeveer min. 32 een reportage van Nieuwsuur over de huisvestingsproblematiek onder statushouders.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.