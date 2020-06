Het is natuurlijk de uitgelezen tijd voor ons kabinet om er snel even wat foute beslissingen door te drukken. Alle aandacht van het publiek gaat naar corona, mondkapjes, bomvolle vliegtuigen of testbeleid. We mogen weer naar buiten, veel van ons gaan op vakantie in eigen land. Dat de biodiversiteit daar langzaam naar de knoppen gaat is nu even niet belangrijk.

Vanaf het moment dat die idioot Henk Bleker ons met zijn PAS regeling in het ongeluk stortte is er een politiek van doorschuiven gehanteerd. Ook gisteren in de Tweede Kamer werd die weer vrolijk toegepast. In het nieuwe beleid van Schouten wordt onvoldoende gedaan aan het terugdringen van stikstof.

Het grootste probleem van stikstof (in tegenstelling tot Corona) is dat het nog jaren duurt voordat we de gevolgen echt merken. Het duurt jaren voordat een groot deel van de vogels, bijen en hommels zijn verdwenen en oogsten zullen mislukken. Dat de bomen stikken. Dat de heide niet meer bestaat door een overdosis NH3 en NOx. Er wordt een sluipmoord gepleegd op de natuur en niet, zoals Baudet gisteren beweerde, op de boeren.

Slim om vóór het advies van de commissie-Remkes snel weer wat doorschuifmaatregelen te nemen. De boeren moeten nu maar zelf maatregelen gaan nemen. Jazeker, ik heb inmiddels meer vertrouwen in hun gezonde boerenverstand dan dat van ons kabinet.