Stop met Eunice en Corrie, vernoem extreem weer naar de bedrijven die het veroorzaken

Het KNMI geeft extreem weer sinds kort een persoonsnaam, zodat mensen het personaliseren en risico’s van natuurgeweld serieus nemen. Werkt het een beetje?

Verschrikkelijk dat er slachtoffers gevallen zijn. En tragisch dat al die prachtige, oude bomen omvallen, juist nu natuur zo onder druk staat. Hieronder op het Haarlemmerplein in Amsterdam, verzamelt een man wat verloren muntjes en voorwerpen die onder de bank zijn vrijgekomen. Seconden nadat de boom omviel.

Symbolisch ook, precies op de laatste dag voor ‘overshoot day’, de Dag van Natuurlijk Kapitaal. Vandaag hebben we alle water, lucht, biodiversiteit die we binnen Nederland in een jaar zelf leefbaar kunnen opwekken, opgemaakt. In slechts 50 dagen.

De vernietiging staat voor onze vervuilende industrie; de intensieve landbouw, vleesindustrie, kolenbergen en oliehavens. Vanaf vandaag zullen ze weer teren op de veel mindere uitstoot en vervuiling van landen als Malawi of Bangladesh, die wrang genoeg lijden onder overstromingen en hitte. Samen met industrie in andere voornamelijk rijkere landen, zal onze oude economie het klimaat, de biodiversiteit en leefbare natuur verder vernietigen.

Al de schade en het leed staan ook voor onze collectieve onderschatting van extreem weer. We zetten onvoldoende in op preventie en adaptatie. We zijn allerminst storm-, hitte-, droogte-, overstromingsklaar. Terwijl een gemiddelde zesjarige in de wereld bij de huidige ‘voorbereiding’ bijna twee keer zoveel bosbranden en tropische cyclonen, drie keer meer rivieroverstromingen, vier keer meer mislukte oogsten, vijf keer meer droogtes en 36 keer meer hittegolven zal meemaken. Let wel: dit is als alle plannen van landen om te klimaatcrisis af te remmen, worden uitgevoerd.

Laten we stoppen met gebruik van persoonsnamen. Amerikaans onderzoek laat zien dat mensen bij vrouwelijke persoonsnamen risico’s onderschatten, omdat ze vrouwen minder serieus nemen – wat op zichzelf natuurlijk diep triest is. Maar het is ook gewoon oneerlijk voor personen met de naam Eunice, Sandy, Katrina, waar nu dood en verderf aan kleeft. Wat kunnen zíj er aan doen?

Beter kunnen we de namen gebruiken van de meest vervuilende bedrijven; dat legt gelijk een link met belangrijkste veroorzakers van extreem en dodelijk weer de komende decennia.

Blijf binnen voor Storm TATA Steel! Zoek verkoeling voor Hittegolf Shell!