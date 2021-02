Iedere ouder wil het beste onderwijs voor zijn of haar kind. En iedere politieke partij is voor gelijke kansen. Toch kachelt de onderwijskwaliteit na drie kabinetten Rutte gestaag achteruit. Docenten zijn meermaals in actie gekomen omdat zij voelen dat zij niet dat beste onderwijs kunnen geven. Er is een wildgroei aan private bijlesinstellingen die in het gat springen. Voor wie het kan betalen. Het onderwijs is nog niet de grote gelijkmaker die het moet zijn. En als het aan de VVD ligt, wordt het dat ook nooit.

Als politiek kunnen we niet bepalen waar je wiegje staat. Maar we kunnen wel zorgen voor een onderwijssysteem waarin iedereen de kans krijgt zich maximaal te ontwikkelen. Dat gebeurt in de klas: als kinderen samen naar school gaan in kleine klassen, met goede docenten met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Dat docenten het al tijden zwaar hebben, blijkt uit de vele acties die ze de afgelopen jaren voerden. Maar ook het samen naar school gaan staat onder druk.

In Amsterdam zijn er nog een hoop basisscholen die ieder schooljaar een financiële bijdrage vragen van ouders. Die bijdrage vult natuurlijk voor een deel het gat dat door de zuinigheid van Rutte’s VVD is veroorzaakt. Gemiddeld ligt de bijdrage onder de 50 euro per schooljaar, maar een aantal scholen hanteert een bedrag dat in de honderden euro’s loopt. Op papier is deze bijdrage vrijwillig, maar in de praktijk is het dat niet altijd. Zo dient de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage in sommige gevallen in feite als selectiemechanisme voor kinderen van rijkere ouders. Zat je al op de school en kon je de bijdrage voor het volgende schooljaar niet betalen? Dan had je kans dat je niet mee mocht op schoolreisje en werden de namen van jouw ouders op een lijst op de gang gehangen.

Aan deze vormen van uitsluiting is gelukkig alvast een einde gekomen door een wetsvoorstel van de SP en GroenLinks. Maar daarnaast moet die ouderbijdrage verder omlaag.

De Gemeente Amsterdam is van plan deze op termijn te maximeren op 112 euro per jaar, zodat selectie aan de poort wordt gestopt. Zodat kinderen samen naar school gaan en het beste onderwijs kunnen krijgen. Werken scholen daar niet aan mee, dan stopt de subsidie vanuit de gemeente.

En toen kwam er een voorstel van de VVD.

Uit schriftelijke vragen aan de minister van Onderwijs blijkt dat de VVD vindt dat Amsterdam gestraft moet worden met een strafkorting op de subsidie vanuit het Rijk als de ouderbijdrage verder wordt verlaagd. Straf omdat we vinden dat het niet uit moet maken hoeveel geld je ouders hebben. Straf omdat we werken aan een onderwijssysteem dat dient als gelijkmaker. Wij weten niet of de VVD een grotere hekel heeft aan Amsterdam of aan het idee dat kinderen van arme en rijke ouders samen naar school gaan, maar de partij is in ieder geval bereid de kwaliteit van het onderwijs daarvoor nog verder op het spel te zetten.

Het is tijd voor een strafkorting op de VVD in maart.