Het kabinet moet na het weekend met een royaal steunpakket komen voor de sectoren in het bedrijfsleven die op korte termijn het loodje dreigen te leggen: de horeca, de kappers, de nagelstylisten en andere beoefenaren van contactberoepen. Tot nog toe wordt er volstrekt verkeerd gereageerd op hun noodkreten. Ministers en staatssecretarissen komen niet verder dan zalven als hun woordvoerders op gesprek verschijnen. Maatregelen volgen niet.

Nu heeft de Bredase horecatycoon Laurens Meyer aangekondigd dat hij al zijn zaken op 1 juni weer opent. Collega Won Yip uit Amsterdam pakt het iets anders aan. Als het aantal patiënten op de IC onder de vijfhonderd duikt, gaat hij een openingsdatum prikken. Hij is daarmee een groter oproermaker dan Meyer. Niet alleen doorbreekt hij de lockdown, hij voert ook zijn eigen criteria aan voor het nemen van maatregelen en plaatst die recht tegenover het beleid van de regering. Dat is een beetje een revolutionaire daad. Je voert als het ware eigen wetten in.

Op de sociale media krijgen Laurens Meyer en Won Yip er behoorlijk van langs. Ze zouden liever over lijken van coronaslachtoffers gaan dan in deze zware tijd ook hun verlies te nemen. Minister Hugo de Jonge vaart mee in dit kielzog. Hij reageerde kraakhelder: op deze manier valt er niet te praten. Daar valt het nodige voor te zeggen en de beide initiatiefnemers zijn ongetwijfeld geen heiligen maar dan ziet de bewindsman een belangrijke zaak over het hoofd: een kat in nood maakt rare sprongen. Wie niets meer te verliezen heeft, raakt ook zijn angst kwijt. Als je toch met je bedrijf naar de gallemiezen gaat, kun je dat net zo goed doen in een eerlijk gevecht met de boa’s. Een scherp getoonzette website verzamelt de troepen voor de strijd. En vergeet niet: de gemiddelde kastelein, de eigenaar van de lunchroom in het winkelcentrum, de pizzabakker heeft helemaal geen vet om de botten zoals dat tegenwoordig heet.

Het kan niet anders of kappers, nagelstilistes en schoonheidsspecialisten volgen deze actie op de voet. Zij staan net zo goed met de rug tegen de muur. Ze kopen niets voor begripvolle praatjes. Ze hebben wel vastgesteld dat de twee beroepsgroepen uit de medische hoek – derhalve met meer dan voortreffelijke lijntjes naar Van Dissels OMT – wel aan de slag mochten, eerst de tandartsen, nu ook de fysiotherapeuten.

Terecht is vastgesteld dat Nederlanders tot grote opofferingen bereid zijn als ze maar begrijpen waartoe het allemaal dient. Daar hoort niet de ondergang van hun bedrijf bij en het verlies van alles wat zij in een proces van jaren hebben opgebouwd. De komende weken zullen steeds meer bedrijven de voorschriften van de overheid naast zich neer leggen omdat het toch niets meer uitmaakt.

Dat zou rampzalig zijn voor de strijd tegen het coronavirus. Daarom dus moet het kabinet de komende dagen voldoende geld voteren om de bedreigde ondernemingen financieel over de lockdown heen te tillen. Hoe kom je aan dat geld? Professor Lex Hoogduin, hoogleraar financiële economie in Groningen, wijst de weg. Leen whatever it takes tegen 0% rente bij De Nederlandsche Bank en smeer de terugbetaling over een eeuw uit. Dat is trouwens ook een uitstekende manier om Zuid-Europa op de been te houden. Zo gaat het namelijk met de financiering van een oorlog ook.

Anders zullen steeds meer maatschappelijke sectoren hun eigen plan trekken. Dan lost de lockdown op in een golf van ongehoorzaamheid.