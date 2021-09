Strijd om martelmode is nog niet gestreden

Vorig jaar werd na een veertig jaar durende strijd eindelijk de laatste nertsenfokkerij in Nederland gesloten. Nog eenmaal haalden de bontboeren de vergassingskar uit de schuur om miljoenen nertsen met koolstofmonoxide om zeep te brengen. Helaas is de rol van de bontsector nog steeds niet uitgespeeld. Volgens cijfers uit handelsdatabase Comtrade importeerde Nederland in de afgelopen vier jaar maar liefst drie miljoen kilo aan pelzen en afgewerkte bontproducten. Pelzen afkomstig van nertsen, vossen, wasbeerhonden en coyotes. De totale straatwaarde bedraagt maar liefst 124 miljoen dollar.

Er zijn nog altijd modeverkopers die jassen met bontkragen in de schappen hebben hangen. Een zo’n verkoper, de Skihut in Scheveningen, maakte het echt te bont. Een undercoverklant filmde tweemaal in de Skihut met vragen over de diervriendelijkheid en herkomst van bont. De uitkomst is stuitend: de ene medewerker heeft het over ‘knuffelbont van dieren die lekker buiten zijn’. Een andere medewerker stelt dat het ‘bont afkomstig is van geschoten wasberen’ die huizen vernielen. Een derde medewerker roept heel hard dat gaat om ‘dieren waarop medicijnen zijn getest.’ De consument wordt keihard voorgelogen door deze bont-pushers.

De realiteit is dat voor elke bontkraag een vos, wasbeerhond of konijn een hels leven in een smerige draadgazen kooi heeft gehad en daarna op brute wijze is gedood. Coyotes stappen met hun pootje in pijnlijke wildklemmen en proberen zich dagenlang tevergeefs los te wurmen. Uiteindelijk doden jagers de uitgeputte dieren. Het is een praktijk die in Nederland en omliggende landen terecht is verboden.

Het is de hoogste tijd om dieren en consumenten te beschermen door een handelsverbod voor bont in te stellen. Het is onlogisch en inconsequent om de handel in bont wel toe te staan terwijl dieren in Nederland niet meer voor bont gefokt mogen worden om ethische redenen.

Animal Rights en Bont voor Dieren zijn niet van plan om nog eens veertig jaar te wachten. We zijn een gezamenlijk burgerinitiatief gestart met als doel een handelsverbod in bont. Nu is de politiek aan zet om de pelsdieren voor eens en altijd te beschermen.