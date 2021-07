Strijd voor klimaat is veel meer een klassenstrijd dan we door hebben

Iedereen die oprecht begaan is met de gebeurtenissen in deze wereld moet toch doorhebben, dat we als de wiedeweerga onze levenswijze moeten aanpassen

De gewone mensen die geen idee hadden dat ze te dicht bij de rivier woonden hebben nu meegekregen wat het is dat het klimaat verandert en de kans op extreme weersomstandigheden toeneemt. Zij moeten nu op de blaren zitten en die zijn vaak zeer pijnlijk. De rijken verhuizen gewoon naar plaatsen hogerop of naar het buitenland en gebruiken Nederland alleen nog voor hun belastingontduiking. De VVD roept nu al dat het niet teveel mag kosten.

Al vanaf 1970 wordt er gewaarschuwd voor klimaatverandering, te beginnen bij het Rapport van de Club van Rome. In de decennia daarna waren alle oliereuzen door interne onderzoeken, verricht door slimme wetenschappers, reeds volledig op de hoogte van de immens schadelijke gevolgen van onze olieconsumptie op het klimaat en hebben toen hun public relations, maar ook hun verdienmodel daarop ingesteld. Zoveel mogelijk OLIE oppompen! Met als doel, een onzedelijk hoge winst zolang het kan. En dat is gelukt want het geld klotst over de plinten en de gemiddelde burger heeft geen idee hoe rijk de multinationals en de olielanden zijn. En hun verweer is reeds duidelijk: we deden slechts wat de markt wilde. Het is de burger zijn of haar eigen schuld.

Iedereen die oprecht begaan is met de gebeurtenissen in deze wereld moet toch doorhebben, dat we als de wiedeweerga onze levenswijze moeten aanpassen. Want de tijd van ontkennen, twijfel zaaien, op de lange baanschuiven, de politiek bewerken, is voorbij, net als voor de Romanov’s het tsarendom aan de vooravond van de Russische revolutie.

Want wat zijn de laatste waarschuwingen, iets waarvoor klimaatwetenschappers al decennialang waarschuwen? Deze maand waren dat de volgende:

– Vernietiging miljarden en miljarden zeeorganismen in het noorden van Canada door temperaturen van 30 graden of meer.

– Verontrustende afname van de omvang Amerikaanse Grote Meren.

– Watervoorziening Arizona Nevada en New Mexico is in gevaar. Lake Mead is onder de alarmstand van een watertekort gedaald en het bovengelegen Lake Powell, is nog maar voor 34 procent gevuld.

– Grote overstromingen door noodweer in West-Europa.

– Bizar hoge temperaturen in Siberië (met als gevaar ontsnappen methaan uit de permafrost) en bosbranden waar eerder nog nooit een vuur is geweest.

Gelukkig blijven de huizenprijzen maar stijgen en stijgen. De kleinbürger voelen zich in Nederland allemaal oligarchjes. Maar niet voor lang meer voorspel ik u. De strijd gaat namelijk nu losbranden over wie voor de schade van de klimaatverandering, die binnen niet al te lange tijd de klimaathorror wordt, gaat opdraaien. Ik voorspel u dat de pseudo-liberalen er op zullen aansturen dat de burger hier zelf voor moet opdraaien. Ze trappen op de rem, want belastingverhoging is uit den boze. Het Kapitaal dat rijk is geworden door productie en de daarmee gepaard gaande klimaatverwoesting, blijft weer buiten schot net als bij de coronacrisis. Maar dat kan de kleinbürgers niets schelen, die zijn alleen maar bezorgd over hun huizenprijzen.

Ik vrees dat inflatie en belastingverhoging de eerste symptomen zullen zijn, maar dat het hek echt van de dam is als er voedseltekorten, misoogsten en nog grotere rampen komen. Mijn grootste directe vrees is dat de gezondheidszorg implodeert als dokters massaal afhaken omdat ze het niet meer aankunnen, aanwas van nieuwe artsen uitblijft en er zelfs leegloop ontstaat omdat je als dokter geen huis meer kunt kopen, evenmin als een leraar. Dus je wordt makelaar, woekeraar, speculant of een ander ‘essentieel’ beroep.

Een samenleving die geregeerd wordt door de drang naar geld zonder ervoor te hoeven werken is niet levensvatbaar zal dan blijken.