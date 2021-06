Het Buitenhof-interview met Sywert van Lienden leverde vooral veel mist op. Als ervaren DWDD-gast begon Van Lienden met een compliment aan Twan Huys, “de beste interviewer van Nederland”, aan wie hij graag tekst en uitleg kwam geven. Niets beter dan ego strelen, wist hij uit ervaring. Wat volgde was arrogant slachtofferschap. Maar ook waren er enkele nieuwtjes.

Van Lienden leek zeker te weten dat betrokken CDA’ers van zijn verdienmodel moeten hebben afgeweten bijvoorbeeld, al kon hij niet op zijn bijbel zweren of dat ook echt zo was. Hij sprak “enkele keren” met de persoonlijk assistent van de minister. Twee keer, drie keer? Nee, het waren meer gesprekken geweest, maar hij wist het opnieuw niet zeker. De integriteitscommissie van het CDA was geheel op de hoogte, echter, dat wist hij wel, dat had de redactie bij hem thuis kunnen nazien, dus daar zat het wel snor.

Ook had hij inmiddels, het enige echte nieuws van het interview, na lang nadenken en na zelfreflectie, “een moreel kompas laten opstellen”. Het was jammer dat Twan Huys de gelegenheid voorbij liet gaan te vragen door wie (was het Jack de Vries misschien?) en of dat “om niet”, tegen kostprijs of met speciale CDA-korting gebeurde.

Het is een groeimarkt: een cadeautip voor de zomer. Na een lente waarin de Kamer zich liet voorliegen over te veel onderwerpen om hier op te sommen. Waarin het demissionaire kabinet onlangs mocht besluiten de wens van een overgrote Kamermeerderheid ongestraft naast zich neer te leggen om een verbod op homogenezing in te voeren. (Een onderwerp waar buiten het COC tenslotte toch geen haan naar kraait en schoffering van de Christenbroeders van CU en SGP klaarblijkelijk niet waard was.) Waarin de vorming van een nieuw kabinet stokt op PR-overwegingen en aarzelingen voor de bühne. De “nieuwe bestuurscultuur” verzandde in focusgroep-praat.

Te hopen is dat de mondkapjesaffaire verder zal worden uitgediept en de journalistieke (en parlementaire) belangstelling niet eindigt bij Van Lienden en het interview door meester-interviewer Huys. Het moreel kompas was en is bij velen aan vervanging toe. De geur van corruptie drijft (zonder al te grote overdrijving) door de Haagse straten. Thierry noemde het “het partijkartel”, anderen de “Rutte-doctrine”, “oud leiderschap” of domweg “het old boys network” en “ons kent ons”. Hoe hol de woorden ook klinken mogen en hoezeer ook, al te vaak, ingezet voor eigen politiek gewin, het is tijd de holle vaten inhoud te geven. Een essentiële taak voor zowel de Kamer als de journalistiek.