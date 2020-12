We zijn terechtgekomen in een situatie waarin polarisatie de norm is geworden. Er worden loopgraven betrokken en men lijkt alleen oog te hebben voor extreme opvattingen. Daar is niemand bij gebaat. Dat gaat alleen maar verliezers opleveren.

Geschreven door Gerrit Idema en Roel Berghuis

Tata Steel wil een goede buur zijn, maar heeft daar beslist steken laten vallen. Door de grafietoverlast in Wijk aan Zee eind 2018 is een delicate balans tussen bedrijf, omwonenden, toezichthouders en politiek verstoord. De spreekwoordelijke druppel die de emmer heeft doen overlopen. Dat kan het bedrijf zichzelf aanrekenen. Die verstoorde balans heeft echter tot gevolg gehad dat de feiten uit het zicht zijn geraakt. Belangengroeperingen als de Dorpsraad in Wijk aan Zee en Stichting IJmondig in het bijzonder grijpen alles aan om het bedrijf te beschuldigen en schuwen het helaas niet om daarbij de waarheid geweld aan te doen.

Daarnaast zijn er beroepsquerulanten die zich opwerpen als redders van de IJmond en daarbij niet vergeten om zichzelf te profileren. De massaclaim van een inwoner van Bloemendaal is een farce en jaagt alleen de overheid en het staalbedrijf op kosten. Geld dat beter besteed kan worden. Werknemers zien zich door dit soort claims en andere aanvallen weggezet als ‘criminelen’ die bij dit bedrijf werken. Dat heeft een enorme impact op hen.

Ook luchtfietserij, zoals het megalomane plan om een stad te bouwen op de plek van het staalbedrijf, krijgt door alle commotie ineens weer aandacht. Niet alleen Tata Steel ligt onder vuur, maar ook de toezichthouders en de Provincie Noord-Holland. En die krijgen dan, begrijpelijkerwijs, weer de neiging om zichzelf te verdedigen en niet thuis te geven als het staalbedrijf onterechte beschuldigingen naar het hoofd krijgt geslingerd. In de media ontstaat het beeld van een bedrijf dat niets lijkt te geven om zijn omgeving en maar door blijft gaan met het uitstoten van schadelijke stoffen. Onlangs werd zelfs een grote stoomwolk boven het bedrijf neergezet als een levensbedreigende ‘paddenstoelwolk’.

We zijn terechtgekomen in een situatie waarin polarisatie de norm is geworden. Er worden loopgraven betrokken en men lijkt alleen oog te hebben voor extreme opvattingen. Daar is niemand bij gebaat. Dat gaat alleen maar verliezers opleveren.

De media roepen wij op tot genuanceerde berichtgeving, die vanuit een objectief standpunt informeert, beschouwt en duiding geeft in plaats van spreekbuis te worden van allerlei extreme opvattingen en zonderlingen. Graag feiten. En geen frames die het bedrijf zwaar in diskrediet brengen!

Moet Tata Steel op milieugebied beter gaan presteren? Zeker. Maar laten we de feiten niet uit het oog verliezen. In 2013 heeft Tata Steel nog een Doekfilterinstallatie gebouwd, waardoor de uitstoot van fijn stof, zware metalen en dioxines sterk is verminderd. Kosten: 100 miljoen euro. Grafietuitstoot is door het nemen van maatregelen sinds voorjaar 2019 niet meer voorgekomen. Begin dit jaar is een hal in gebruik genomen om het slak waarvan de grafiet afkomstig was voortaan inpandig te verwerken. De Roadmap 2030 bevat ook legio projecten die ertoe gaan leiden dat de omgeving minder overlast ondervindt. En afgelopen week werden door Tata Steel voor 300 miljoen euro extra investeringen aangekondigd in de strijd tegen overlast. Meest in het oog springend is de realisatie van een DeNox-installatie voor de Pelletfabriek, die grote voordelen gaat opleveren voor het milieu door forse vermindering van de uitstoot van stikstof en zware metalen.

De FNV heeft begrip voor de zorgen van omwonenden en houdt het bedrijf ook bij de les waar het gaat om zorg voor het milieu en verduurzaming. Bijna 3000 werknemers wonen ook in de IJmond. Wij hebben allemaal belang bij een gezonde leefomgeving. Wat wij echter niet tolereren is dat ons staalbedrijf wordt geconfronteerd met onzinnige verdachtmakingen, die niet op feiten zijn gestoeld, en al dan niet verkapte pogingen om ons bedrijf te laten sluiten. Dat is in niemands belang. We laten ons bedrijf door niemand kapot maken.

Ruim 9000 mensen werken bij het voormalige Hoogovens. Ongeveer 35000 mensen hebben hier (in)direct hun broodwinning van. Het bedrijf staat in het centrum van de maakindstrie in Nederland. Staal is een onmisbare pijler van technologische en economische vooruitgang.

Tata Steel behoort tot de top van de staalbedrijven in de wereld die staal maken met zo min mogelijk CO 2 -uitstoot. Staal is 100% recyclebaar en past in de circulaire economie. Tata Steel vervult een prominente rol in Techport, het regionale samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid met als doel techniektalent te stimuleren, onderwijs op de praktijk te laten aansluiten en te innoveren op het gebied van smart maintenance. Ja, er zijn uitdagingen genoeg. Zo zullen er logischerwijs waterstof technologie gerelateerde activiteiten moeten komen om het produceren van ijzer en staal duurzaam te maken. Kortom: kom uit die loopgraven, laat de oren niet hangen naar mensen met extreme opvattingen en verborgen agenda’s, maar zoek oplossingen waar we allemaal wat aan hebben. Laten we samen bouwen aan een nieuwe duurzame Hoogovens.

Gerrit Idema, voorzitter bedrijfsafdeling FNV Tata Steel

Roel Berghuis, vakbondsbestuurder FNV Metaal Tata Steel