Gasbranders, vlammen, gloeiend metaal. Het ziet er lekker warm uit, maar het zijn voornamelijk buitenluchtverwarmers. Terwijl gas en elektra peperduur en veelal vervuilend is. Is er echt geen beter alternatief?

Het is heerlijk dat cafés en restaurants eindelijk weer open zijn. Je gunt ze alle klanten van de wereld, helemaal nu de sluitingstijd wordt verlaat. En niemand wil op een koud terras zitten. Plus, er is buiten minder besmettingsrisico en een deel van de klanten mág (nog) niet naar binnen.

Er zijn oplossingen. Zo zijn er Sit and Heat-warmtekussens, die aan gaan als er iemand op gaat zitten. Het is een briljant idee van ondernemer Jorg Rijkschroeff. Veel horecagelegenheden gebruiken ze al, zoals Café De Overkant in Amsterdam of Zeta op de Grote Markt in Den Haag. Infraroodlampen met bewegingssensoren geven al minder energieverbruik, mits ze hernieuwbare energie gebruiken.

En er zijn meer innovaties. Zo blaast de schoorsteen boven de keuken warmte de buitenlucht in. Met deze warmte kun je toch ook het terras opwarmen? En wat kun je allemaal met warmtepompen, aardwarmte, zonnewarmte? En met dekens en windschermen? Dit schreeuwt om impact-ondernemerschap en ongetwijfeld zíjn er al legio goede voorbeelden!

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan in maart. Wat kunnen partijen doen om horeca te ondersteunen? Ik las dat sommige partijen een verbod willen, zoals in Frankrijk. Wellicht helpt dit díe cafés die nu géén terrasverwarming kiezen, terwijl hun concurrentie dat wel doet. Die worden nu gestraft, terwijl ze het klimaat helpen.

Toch is verbieden van alle verwarming misschien wel heftig, nu de horeca eindelijk open mag. Kun je het beperken tot gasbranders? Of kun je horeca-ondernemers alternatieven bieden; of helpen met kleine subsidieregelingen of renteloze leningen?

Op naar een terras zonder gas!