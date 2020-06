Dat wat tegenwoordig als een cursus ‘mindfulness voor mannen van middelbare leeftijd’ verkocht wordt, heette vroeger ‘vissen’.

De reden om je er aan te wagen is onveranderd: het hoofd tot rust brengen.

Het verschil is dat ‘mindfulness’ een modieus (en vaak prijzig) product is, terwijl ‘vissen’ een stoffig bejaardemannenimago heeft voor veel mensen.

Mindfulness is een van de vele leefstijlproducten die ons, de naïeve consument, steeds meer worden aangeboden. Je hoort het de ondernemers tegen elkaar zeggen: ‘Het is een geweldige groeimarkt, die leefstijl, eentje die de komende jaren ook niet verzadigd zal raken.’

‘Vissen’ was nooit een leefstijlproduct, en gelukkig ook maar.

De laatste gekkigheid is de overspannen aandacht voor ademhaling. Altijd zinvol om bij jezelf stil te staan bij de manier waarop je ademt en te bedenken wat dat over je zegt, maar revolutionaire nieuwe inzichten zijn er echt niet: we ademen al eeuwenlang op dezelfde manier, en om het nu ineens als ‘hip’ in de markt te zetten…

Ruim tien jaar geleden schreven Koen de Jong en ik ‘Verademing’, omdat we ademhaling ondergewaardeerd vonden. Het boek is nog steeds verkrijgbaar, er hangt geen groots verdienmodel achter, en het belangrijkste: het is nog precies even actueel als toen het verscheen. We zijn onderhand trots dat het nooit in de mode is geraakt, terwijl lezers het wel waarderen.

Het zijn slechts voorbeelden, maar ze demonstreren wel goed waar het momenteel mis gaat: veel mensen weten steeds minder goed hoe ze een beetje gezond moeten leven. Ze zien door de bomen het bos niet meer. Ze spenderen kapitalen om tot rust te komen en hun stress kwijt te raken. Ze kopen peperduur exotisch voedsel, omdat ze hebben gehoord dat het goed voor ze is. Een avondmaal met groente, aardappels en vlees is niet zonder risico’s, hebben sommigen zich wijs laten maken.

Vanuit economisch perspectief is alle bovenstaande begrijpelijk, maar is het ook noodzakelijk, of zelfs onvermijdelijk?

Nog steeds rent de westerse mens zichzelf in 2020 totaal voorbij. Verontrustend, en de oorzaak van veel ellende op allerlei terreinen van het leven. De oplossing is simpel, en helemaal geen product: we moeten weer een beetje normaal gaan doen, ons gewoon weer gaan gedragen als de beestjes die we zijn. Daar bestaat alleen geen cursus voor. De handleiding zit verstopt in jezelf, en daar moet je dus gaan zoeken. Niet in reclamefolders.