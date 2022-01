Terwijl het BBP stijgt wordt de welvaart bedreigd

Het BBP per inwoner in Nederland is nog altijd relatief hoog binnen de EU. Is dat goed nieuws? De zakenkrant Het Financieele Dagblad suggereert van wel: “Nederlandse economie staat er goed voor”.

Nederland mag het dan net als de VS goed doen, Luxemburg heeft in Europa het hoogste BBP. Onder meer doordat er relatief veel financiële instellingen zitten “met veel toegevoegde waarde”, aldus het CBS. En doordat veel personen er werken, maar niet wonen.

Het zijn dus niet de ziekenhuizen, scholen of musea. Nee, de échte waarde komt van banken. En dus niet de vrijwilligers, mantelzorgers. Nee, de mensen die dagelijks het land in en uit gaan. Die de minste binding hebben met de lokale gemeenschap.

Maar de absolute BBP-recordhouder is Ierland. Het BBP per inwoner is daar in twintig jaar verdubbeld. Voornamelijk vanwege “fiscale regels voor internationale bedrijven”, aldus het CBS. Dus een lage belasting voor bedrijven, met minder geld voor sociale voorzieningen als zorg, politie, infrastructuur, zorgt voor een recordgroei van het BBP.

Wat ook goed is voor het BBP? Het kappen van het Sterrebos met vleermuizen en hagedissen, bomen van wel 200 jaar, voor een autofabriek. Of tonnen aan stikstof, microfijnstof en broeikasgas uit lege ‘spookvliegtuigen’, voor landingsrechten op Schiphol. De uitgebuite en onderbetaalde boeren die de cacaobonen maken, verwerkt in de haven van Amsterdam. En de aankoop van woningen in de grote steden voor speculatie, met zóveel toegevoegde waarde dat het onbetaalbaar is voor leraren en verplegers.

Maar gelukkig gaat het goed met het BBP. Zou het kabinet, met de minister van Financiën Kaag voorop, het sturen op BBP niet definitief moeten inwisselen voor sturen op brede welvaart voor iedereen?