Het is niet moeilijk mensen boos te krijgen over een Tesla. Ik ben onderweg naar Barcelona (besparing brandstof € 141,-), in mijn Tesla model 3 (besparing BPM €12.000,-, milieuaftrek €4.000,- besparing door 4% bijtelling per jaar ca € 6000,-, aftrek vennootschapsbelasting als bedrijfsauto geeft nog eens € 12.000 voordeel).

Ook kan ik altijd overal parkeren bij de elektrische laadpaal, trek ik een Porsche 9.11 er makkelijk uit bij het stoplicht en sus ik mijn groene geweten met nul CO2-uitstoot. Nog los van alle luxe die de auto me biedt. Staat het schuim al op uw kaken?

De bijdrage aan een schoner milieu is inderdaad twijfelachtig. Voor de productie van de auto en de accu is zoveel (vaak fossiele) energie nodig dat de auto flink lang mee moet gaan om een Renault Clio voorbij te gaan in milieuvriendelijkheid. Lithium en kobalt worden gewonnen in doodarme landen als Bolivia en Congo onder barre arbeidsomstandigheden. In 2050 zijn deze delfstoffen op.

Waarom dan toch een Tesla? Het is op dit moment een van de meest bruikbare innovaties op het gebied van individueel vervoer. Innovaties die jarenlang werden tegengehouden door “de industrie”.

Ik maakte in 1983 een documentaire voor de Nederlandse televisie waarvoor ik een directeur interviewde van een zonnepanelenfabriek in Texas. Hij vertelde hoe zijn bedrijf voor een flink bedrag was overgenomen door Shell die onmiddellijk de afdeling Research & Development opdoekte. Vernieuwing op het gebied van alternatieve, hernieuwbare energie en vervoer is veertig jaar lang tegengehouden. De laatste tien jaar zitten die eindelijk in de lift. Oliemaatschappijen worden nu gedwongen om te innoveren. Daarvoor zijn wel eigengereide types als Elon Musk nodig.

Ik rijd vrolijk verder door Frankrijk. Ik kan er helaas niet achter komen of de stroom uit de laadpalen wordt geleverd door kernenergie, een kolencentrale of zon & wind.