Thierry Baudet is weer eens uit een tv-programma weggelopen. In de laatste minuten van Jinek op RTL4 nam hij donderdagavond met opgestoken zeil de pleitvaart. Dat blote feit is geen nieuws, wél dat hij ditmaal groot gelijk had.

Het programma was al veel eerder ontspoord. Jinek had het plan opgevat een debat te organiseren tussen Thierry Baudet en Farid Azarkan. Zij voedde dat door incidenten op te rakelen uit de recente geschiedenis van hun beider partijen, het Fvd en Denk. Thierry Baudet kreeg te zien hoe de olijkerd Jaïr Ferwerda op bezoek kwam bij Theo Hiddema. Deze verklaarde dat hij tabak had van de spielerei met antisemitische WhatsApp-berichtjes en andere drek uit de kringen van Baudet en zijn vrienden. Daarom wijdde hij zich nu weer aan zijn advocatenpraktijk. “Hebzucht, doodslag”, zei Hiddema verlekkerd. Azarkan werd herinnerd aan de erotische escapades van zijn voorganger als politiek leider Tunahan Kuzu. Dit leidde tot onaangename confrontaties, waarbij Baudet de antisemitische en racistische uitspraken bagatelliseerde en Azarkan de vrijages op de Denk-burelen. Ze draaiden er elk op hun eigen manier omheen. Daar kon Jinek noch haar bijzitter, politiek redacteur Floor Bremer vat op krijgen. Ze kwam niet verder dan het op steeds pinniger toon herhalen van dezelfde vragen. Dat gaf zowel Baudet als Azarkan de kans aan hun greep te ontsnappen. Ondertussen namen de beide heren ook nog eens elkaar de maat.

Uiteindelijk kreeg cabaretier Maarten Koning het woord voor een groteske slotbeschouwing. Hij nam Baudet op de korrel, waarschijnlijk in een poging hem een proefje te geven van zijn eigen medicijn. Het ging over het Indonesische bloed in zijn aderen en de joodse achtergrond van zijn vriendin. “Zometeen word je vader van Menachem of Sarah Baudet en dan voel je je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet. Als ik racist was zou ik ook niet op u stemmen. U zegt wel braaf dat Europa wit moet blijven enzo maar u bent zelf behoorlijk homeopathisch verdund met allerlei Indonesisch DNA.” Daarom zouden echte racisten en antisemieten Baudet nooit serieus nemen, aldus de potsenmaker op het spreekgestoelte.

Toen stond Baudet op en verliet de studio.

Hij keurde niemand een blik waardig. Hij ging gewoon weg.

Terecht.

Baudet neemt geen blad voor de mond. Hij verspreidt desinformatie. Mensen die hier al generaties wonen maar niet het uiterlijk van een kaaskop hebben maakt hij bang met zijn betogen tegen immigratie, en “homeopathische verdunning”. Baudet had net tegen Azarkan heel onaangename dingen gezegd over criminele Marokkanen die het voor de goedwillenden verpesten. Wie uitdeelt, moet ook kunnen incasseren. Of niet soms?

Allemaal goed en wel, maar dan begin je over hém en niet over zijn vriendin. Je gaat het niet over haar afkomst hebben om Thierry te kakken te zetten. Dat is niet zomaar een teringstreek, maar een laffe teringstreek. Als je elkaar op de buis of de sociale media te lijf gaat, dan houd je partner en kinderen van je tegenstanders er buiten. Anders ben je een klootzak. Andere termen zijn daar niet voor.

Na de uitzending zal dit besef wel bij de makers van Jinek zijn ingedaald, de presentatrice voorop. Bijzitter Floor Bremer distantieerde zich al met een tweet van Martijn Koning. Er komt ongetwijfeld een nabespreking die alle betrokkenen nog lang zal heugen.

Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen. En de zaak rond het Groninger aardgas evenmin.