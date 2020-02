Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie heeft een wrakingsverzoek ingediend tegen Khadija Arib. De parlementsvoorzitter zou niet onpartijdig zijn.

‘Toen ik voor de zoveelste keer in de rede werd gevallen tijdens een briljante speech, heb ik eens wat onderzoek gedaan naar deze mevrouw’, vertelt Baudet. ‘Zo kwam ik erachter dat ze lid is van de PvdA. Ongelooflijk dat dit nooit eerder iemand is opgevallen. Die vrouw is aangesteld door de kartelpartijen om hun belangen veilig te stellen. Geen wonder dat ze me nooit laat uitpraten.’

Volgens Baudet bevoordeelt Arib consequent de linkse partijen bij het verdelen van spreektijd. Met name de kabinetspartijen zouden onevenredig vaak aan bod komen. ‘Bij belangrijke zaken mag zowel Mark Rutte als Klaas Dijkhoff namens de VVD het woord voeren, terwijl ik het in mijn eentje moet doen. Dat klopt toch niet?’

‘Sowieso is het idioot dat mijn partij maar twee zetels heeft gekregen, terwijl wij als enigen werkelijk het volk vertegenwoordigen, met meer leden dan alle andere partijen bij elkaar. Die verraders van GroenLinks hebben veertien zetels voor hun mannen of vrouwen of hoe ze het daar ook noemen. En dan gaan ze natuurlijk zeuren dat we dit alleen zeggen omdat we het niet met ze eens zijn. Flauwekul! Met Denk zijn we het ook niet eens, maar aan hun stijl kun je wel zien dat ze het volk vertegenwoordigen. Het verkeerde volk in het verkeerde land, maar soit. Dat laatste woord is Frans.’

Wraking

Baudet kwam tot de beslissing om een wrakingsverzoek in te dienen tegen Arib na overleg met zijn fractiegenoot Theo Hiddema. Deze zette het instrument van de wraking meermaals met succes in als advocaat. Volgens Baudet gaat de rechter tegenwoordig steeds vaker op de stoel van de politiek zitten, dus dan zou het raar zijn als de wrakingskamer niet bereid zou zijn een partijdige parlementsvoorzitter af te zetten.

‘Dit is een uitgelezen kans voor de rechterlijke macht om te laten zien dat ze niet links is’, stelt Baudet. ‘Laten de rechters Arib op haar plaats, dan hebben ze hun laatste restje geloofwaardigheid verloren. Dan is het echt treurig gesteld met dit land. Des te meer reden voor het volk om lid te worden van Forum voor Democratie.’

Gevraagd of hij al een opvolger voor Arib op het oog heeft, reageert Baudet bevestigend. ‘Jazeker, Joost Eerdmans. Die is in zijn leven van zoveel partijen lid geweest, die kan niemand ervan verdenken dat hij loyaal is aan welke parlementaire groepering dan ook. Hij zou de juiste man op de juiste plaats zijn.’