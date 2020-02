Thierry Baudet zet zijn strijd tegen de rechtsstaat voort. Hij heeft momenteel succes met de volgende tweet: ¨Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen is natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD¨

Hier zien wij een lid van de Staten Generaal die openlijk zijn totale wantrouwen uitspreekt in de politie. Immers, twee dierbare vriendinnen zijn ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein, maar aangifte is zinloos. Boodschap: kwaadwillende Marokkanen kunnen in Nederland vrijelijk hun gang gaan. Enige remedie: FvD.

Deze 4 Marokkanen gaan dus in ieder geval vrijuit want dr Baudet verschaft geen enkel gegeven dankzij hetwelk wel tot aanhouding zou kunnen worden overgegaan.

Wanneer vond het incident plaats? Hoe laat? In welke trein? Waar? Welke vorm nam het ernstig lastigvallen aan? Waren er getuigen en hoe reageerden die? De twee dierbare vriendinnen zullen hun onaangename ervaringen toch wel in geuren en kleuren aan dr. Baudet hebben verteld. Daar kan het niet aan liggen.

Toch zou met die gegevens erbij de zaak scherpe contouren hebben gekregen en meer urgentie. De tweet biedt daartoe weinig mogelijkheden natuurlijk, maar een stukje op de site van de FvD des te meer. Dankzij kennis over waar, wanneer en hoe wordt het voor de autoriteiten mogelijk om maatregelen te nemen: meer toezicht in de trein of op het gewraakte traject bijvoorbeeld.

Allemaal kansen die de zelfbenoemde redder des vaderlands welbewust laat liggen. Zijn schamperheid brengt het doen van recht niet dichterbij, integendeel. Niet alleen in dit geval. Baudet ontmoedigt immers expliciet het doen van aangifte. Hij vertelt de burger: blijf maar thuis. Een gang naar de politie heeft toch geen zin. Nooit. Nergens. Nimmer.

Zo brengt Baudet de rechtsstaat in diskrediet als een doekje voor het bloeden. Hij schept er tegelijk een giftig sfeertje mee. Dat past in de traditie van een laat middeleeuws boek, de Malleus Maleficarum of Heksenhamer. De auteurs daarvan zijn in hun bewijsvoering ook notoir vaag in tijd- en plaatsaanduidingen van problemen met heksen en tovenaars. Hoor de wind waaien om het huis, hoor de kreten van de Marokkanen. Laten we maar gauw lid worden van het FvD.

Het was ook te verwachten: Baudet heeft zich de laatste tijd vaak genoeg kritisch uitgelaten over de Verlichting.