Na de avondklok (party’s) en het verder beperken van het thuisbezoek (familiebesmettingen) moet nu alleen nog het kantoor dicht. Dan hebben we een goede kans dat een derde golf ons bespaard blijft. Als compensatie kunnen we misschien de horeca beperkt open gooien tot 21:00 uur.

Oh oeps, spaak in het wiel. De Vrijheid Van Ondernemen is in het geding. Of zoals professor Verhulp (UvA) het vandaag in de Volkskrant zegt: “Ondernemingsvrijheid is een fundamenteel recht.” Waardoor het volgens hem onmogelijk is een thuiswerkrecht in te voeren. Een recht waarvoor GroenLinks en D66 een wetsvoorstel hebben ingediend. Maar ja, wat heeft het parlement nou tegenwoordig nog te vertellen? Die mogen een dag vergaderen om alleen een halfuurtje verschuiving van de avondklok als bonusje te kunnen incasseren.

Ik ben niet tegen ondernemingsvrijheid, maar is dat het afgelopen jaar niet een volkomen wassen neus geworden? Bedrijven worden overeind gehouden met uitgebreide steunpakketten. Nu mogen ook starters en de evenementenbranche op een helpende hand rekenen. Kledingwinkels mogen hun voorraad winterjassen aan Rutte en De Jonge verkopen. Voor al die steun mag de overheid toch wel iets terugverlangen? In plaats van nog meer ontslagen (1000 man KLM) zouden ondernemers toch wel eens iets kritischer kunnen kijken naar het nut van op kantoor werken.

Ikzelf werk al mijn hele leven thuis en in mijn kantoor aan huis zaten regelmatig vijf a zes mensen te werken (jaja groot huis). Nu is het daar leeg. En nee, mijn collega’s hebben geen bullshitbaan. En ze hebben ook niet per se zeeën van ruimte om thuis een kantoor in te richten. Ze zitten daar vanwege de coronacrisis.

De Nederlandse woningbouw heeft absoluut nooit rekening gehouden met ‘arbeid met minimaal woon-werkverkeer’. Ik weet het. De meeste gezinnen hebben nauwelijks ruimte voor thuiswerkende ouders, laat staan voor kinderen die ook nog met veel gezucht hun lessen online moeten volgen. Het huis herinrichten is vaak moeilijk of kostbaar, zeker als we in de toekomst gewoon weer naar kantoor worden gesommeerd.

Thuiswerken heeft zo’n grote reeks voordelen dat ik absoluut voorstander ben van een in de wet vastgelegd recht daarop. Minder reisverkeer, dus minder CO2 uitstoot, minder reistijdverspilling, grotere bereikbaarheid over de week verdeeld, meer tijd een aandacht voor je kinderen, betere balans tussen werk en privé, minder tijdsdruk, minder stress (geen hijgende baas in je nek) en uiteraard minder verspreiding van virussen. En voor wie thuis werken geen optie is, wordt het ook een stuk beter. Minder files, minder reistijdverspilling, meer ruimte en een stuk minder kans om besmet te worden.

Uit een onderzoek van Tilburg University blijkt dat thuiswerkers efficiënter werken. Een onderzoek van EenVandaag toonde aan dat driekwart van de thuiswerkers dat na de crisis het liefst – in ieder geval gedeeltelijk -zou blijven doen.

Het zou fijn zijn als dit in de toekomst gestimuleerd zou worden. En het is jammer dat er nog zoveel ondernemers zijn die er nu voor zorgen dat 30% van de werknemers die thuis zouden kunnen werken, toch wordt gedwongen iedere ochtend naar hun kantoor te gaan. Terwijl vaststaat dat thuiswerken een van de meest effectieve maatregelen is tegen de verspreiding van corona.

Een minuut voor twaalf: thuiswerkrecht in de wet