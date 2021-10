De oude tijden zijn weer terug: woensdagochtend bereikte het aantal kilometers file met 555 een voorlopig jaarrecord. Daar is de afsluiting van de A12 mede debet aan maar de hoofdoorzaak was toch dat Nederland blijkbaar het thuiswerken zat is.

Ongetwijfeld hoorden de radioluisteraars onder de automobilisten bezorgde berichten over de komende energiecrisis. De gasprijzen rijzen zodanig de pan uit dat gebruikers massaal gedwongen zullen zijn hun bestedingspatroon aan te passen. Het IMF voorspelt een scherpe terugval van de de economische groei. De Europese regeringsleiders vergaderden al over deze dreiging. Naar gewoonte stelde Mark Rutte voor nog maar even af te wachten. Op de televisie meldde hij dat er wilde plannen waren voorgesteld.

De automobilisten, die zich in de file zaten te verbijten, hadden wellicht voor het eerst van hun leven aan de pomp méér dan twee euro betaald voor een liter benzine. Met de gasprijzen stijgen ook die van olie en alle bijbehorende derivaten. Dat gaat nog een hoop geld kosten.

Je vraagt je dan ook af wat die automobilisten daar in de file deden. Ze verstookten dure benzine om met veel moeite en ergernis een plek te bereiken waar ze helemaal niet per se hoefden te zijn. In het hart van de coronacrisis hebben wij immers geleerd dat miljoenen Nederlanders net zo goed thuis kunnen werken. Daarmee besparen ze energie. Weliswaar verbruiken ze daarvan wat meer in de thuissituatie maar dat weegt niet op tegen de winst die wordt geboekt door uitblijvend woon-werkverkeer en de besparingen die de baas kan inboeken omdat kantoren leeg staan.

Behalve de torenhoge prijzen is er nog een reden om zuinig te zijn met energie: er blijft dan meer over om de strategische voorraden aan te vullen. Die zijn momenteel te klein voor een strenge winter. En dan zwijgen we nog maar over de vermindering van de CO2-uitstoot.

We kunnen ons niet veroorloven terug te keren naar onze manier van leven uit 2019. Dat is voorlopig veel te duur. Thuiswerken moet opnieuw de norm worden.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

