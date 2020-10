Het kabinet wil de Nederlanders meer uit elkaar halen zonder dat het tot een echte lockdown komt. Nu al is bekend dat het openbaar vervoer officieel alleen nog maar gebruikt mag worden voor noodzakelijke reizen. Ook de horeca gaat voor de bijl, al is nog niet helemaal duidelijk waar en hoe die zal vallen. Opvallend genoeg wordt opnieuw de heilige koe, de auto, gespaard. Ook blijven Mark Rutte en Hugo de Jonge zich als de exclusieve great communicators beschouwen met hun advies de handen stuk te wassen. Ik heb wel een paar suggesties om de onderlinge afstand van mensen echt te vergroten…

Verbied om te beginnen alle particulier verkeer met personenauto´s, scooters en elektrische fietsen behalve voor mensen in de zorg en invaliden. Zakelijk verkeer blijft toegestaan: de pizzarijder kan zijn werk blijven doen. Het openbaar vervoer blijft rijden maar de maximale frequentie per lijn is eenmaal per half uur. Ook in de spits. Je mag op straat onder handhaving van de anderhalve meter afstand maar met bijvoorbeeld 4 personen maximaal contact onderhouden. Dit geldt niet voor gezinsleden en bewoners van studentenhuizen of vergelijkbare collectieve onderkomens. In de verordeningen wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen toevallige ontmoetingen en geplande bijeenkomsten. Alleen het aantal deelnemers telt. Kerken en moskeeën mogen grondwettelijk zoveel mensen tegelijk tot de eredienst toelaten als zij willen. Overschrijdt het aantal gelovigen de dertig dan betalen zij per aanwezige een gemeentelijke heffing van 150 euro per dienst. De gemeente zet tellers aan de deuren en maakt op basis van hun gegevens een redelijke schatting van het te betalen bedrag. Omdat het om een heffing gaat en geen boete, is het aan de aangeslagen instantie om aannemelijk te maken dat het opgelegde bedrag te hoog is. Zo werkt het met parkeren ook. Alle gemeentes van Nederland stellen op grote schaal stewards aan die in de openbare sfeer mensen helpen bij het zich houden aan de coronaregels. Waar een mondkapjesplicht geldt, hebben zij weggooi-exemplaren bij zich voor niet-dragers. Ook kunnen zij een rol spelen in publiekscampagnes, bijvoorbeeld door het uitdelen van flyers. Er lopen op het moment genoeg flexwerkers en ZZP-ers zonder inkomen rond voor wie zo’n baan een uitkomst zou zijn. Het salaris is redelijk en wordt door de gemeente betaald, die de kosten vervolgens bij het rijk mag declareren. Iedereen werkt zoveel mogelijk thuis. Personeelsleden die toch naar de zaak moeten komen, krijgen maandelijks een gevarentoeslag van 500 euro netto, te betalen door de werkgever. Het ministerie van Economische Zaken kan voor bepaalde functies een uitzondering op deze regel maken. Dat zullen in het algemeen contactberoepen zijn en productiefuncties in fabrieken. Wie niet thuis werkt, wordt op zijn minst wekelijks getest. Dit mogelijk maken is vanaf vandaag de absolute prioriteit in het testbeleid. Alle parken en natuurgebieden zijn na zonsondergang verboden terrein, voor zover dat nog niet het geval is. Het rijk geeft de beste reclamebureaus van Nederland de opdracht om grote doelgroepgerichte publiekscampagnes op touw te zetten waardoor iedereen steeds weer met de coronaproblematiek en de ‘maatregelen’ wordt geconfronteerd. Hiervoor schakelt men alle kanalen in van straatreclame en flyers via pers, radio en televisie tot de sociale media toe. Het moet echt massaal zijn. En continu. Niet een lullige medeling van de rijksoverheid nu en dan vóór de Ster-reclame.

De coronaboodschap dient gebracht te worden in alle thuistalen waarvan we weten dat ze in ons land gesprokenworden. Dat volgens jou iedereen maar met Nederlands uit de weg moet kunnen, is even niet relevant. We hebben wel wat anders aan ons hoofd. Heb je daar problemen mee, bedenk dan: jouw leven hangt er ook van af.

Belangrijk: laat boodschappen in een taal die je niet beheerst, altijd eerst door een ander terugvertalen om te zien of je woorden juist zijn weergegeven. Ik heb daar zijdelings ervaring mee in het kader van aidsvoorlichting.