We zijn nu bijna twee maanden na de verkiezingen en nog steeds is er geen enkel zicht op een nieuwe regering. Eigenlijk is het niet verrassend dat er geen vooruitgang is geboekt. Immers, inhoudelijk praten gebeurt er niet. Laten we voor even het politiek gekonkel over de persoon Rutte opzij zetten, en kijken naar de grootste problemen die smeken om een oplossing – klimaatverandering en het vertrouwen in de overheid – dan is duidelijk één kabinet wenselijk: een kabinet Kaag-Omtzigt-Leijten.

Neem nu het klimaat. Zelfs de anders zo apolitieke De Nederlandsche Bank roept op tot méér investeren in een groene en duurzame economie. Desondanks zijn de VVD en PVV niet bereid tot een betere omgang met het milieu. Aan de andere kant hebben zes partijen die wél meer willen doen om klimaatneutraal te worden hun plannen laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Deze partijen zijn D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Samen met de Partij voor de Dieren is er in Tweede én Eerste Kamer een duidelijke meerderheid voor acute klimaatactie. Maar dat kan dus alleen als het rechtse (milieuonvriendelijke) blok van VVD en PVV aan de kant wordt gezet.

Eenzelfde conclusie volgt als je kijkt naar het vertrouwen in de politiek. Dat is op een historisch dieptepunt door het toeslagenschandaal, waar onder leiding van VVD-leider Rutte tienduizenden gezinnen kapotgemaakt zijn. Bovendien heeft Rutte consequent getracht de waarheid achter te houden, waardoor de vergoeding voor alle getroffen gezinnen nog steeds op zich laat wachten. De enige reden dat de waarheid naar buiten is gekomen, is dankzij het onovertroffen werk van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en SP-Kamerlid Renske Leijten. Zij zijn als geen ander in staat om het voortouw te nemen om het vertrouwen in de Nederlandse overheid te herstellen. Daarnaast bleek uit de ministerraadnotulen dat alleen D66-leider Sigrid Kaag weerwoord bood tegen de doofpottactieken van Rutte.

Het is daarom duidelijk: voor daadkracht tegen klimaatproblemen én het herstellen van politiek vertrouwen is een kabinet nodig met Kaag (D66), Omtzigt (CDA) en Leijten (SP). Aangevuld met “klein-links” en “klein-christelijk” levert dit een meerderheidskabinet op. Argumenten tégen deze groen-rode coalitie zijn vooral politiek van aard, zoals “er is nog nooit een 7-partijen-kabinet geweest”, of “SP en GroenLinks hebben nog nooit geregeerd”. Inhoudelijk is het kabinet Kaag-Omtzigt-Leijten de beste kans op een stabiele en succesvolle regering.