Een tijdelijk zakenkabinet is altijd beter dan incompetente verantwoordelijke politieke bestuurders in het zadel te houden

Het Toeslagen-onderzoek maakt één ding glashelder: aan incompetente en weinig daadkrachtige politieke bestuurders worden teveel complexe zaken toevertrouwd. Welke voor hen simpelweg te hoog gegrepen zijn. Aan deze snoeiharde conclusie valt niet te ontkomen na lezing van het rapport “Ongekend onrecht”.

Het parlement kan eindelijk haar controlerende taak nu eens echt waar maken. Door het kabinet Rutte vanwege deze schandvlek direct naar huis te sturen. Zodat vanaf 1 januari 2021 schoon schip gemaakt kan worden met dit beschamende verleden. Te beginnen met een in te stellen professioneel buitenparlementair crisisteam van ervaren zwaargewichten. Uit politiek en bedrijfsleven. Zwaargewichten met aantoonbare en te verifiëren management-competenties. Die bewezen hebben zo’n ingrijpende klus snel te kunnen klaren. Zonder aanzien des persoons.

Een tijdelijk zakenkabinet is altijd beter dan incompetente verantwoordelijke politieke bestuurders in het zadel te houden. Vanwege politieke belangen of de coronapandemie. Geklungel stopt niet als bestuurders simpelweg de competenties en ervaring missen, welke nodig zijn om complexe problemen adequaat te kunnen oplossen. Doofpotten en misstanden komen niet voor niets veel voor. Die zijn vaak te wijten aan mismanagement! Als gevolg van incompetentie en een gebrek aan ervaring in het oplossen van moeilijke vraagstukken.

Nederland heeft recent al een goede ervaring kunnen opdoen met zo’n tijdelijke oplossing van buitenaf. Oud-PvdA bewindsman Martin van Rijn verving op een meer dan perfecte wijze VVD-minister Bruno Bruins toen die wegens ziekte plotsklaps uitviel. Maar ook de tijdelijke aanstelling van de oud-CEO van DSM Feike Sijbesma als corona-gezant toont aan dat zo’n oplossing effectief kan zijn en werkt.

Hoogste tijd derhalve dat snel afgerekend wordt met het om politieke redenen in het zadel houden van volstrekt incompetente politieke bestuurders. Die van de ene na het andere voor hen te hoog gegrepen klus hoppen. Om zo’n dossier verder te kunnen verkwanselen. VVD-minister Wiebes is daar wel een heel goed voorbeeld van. Die heeft met de toeslagenaffaire en de problematiek van het Groningse gas, glashelder aangetoond dat je soms beter thuis kunt blijven. Om te hoog gegrepen projecten en dossiers aan andere, meer deskundige mensen over te laten.