Als wij Maurice de Hond mogen geloven, legt het toeslagenschandaal de VVD geen windeieren. Wat levert dat op, het door racisme gemotiveerd vervolgen en kapot maken van tienduizenden onschuldige Nederlanders, alsmede het belazeren en op het verkeerde been zetten van Kamerleden en rechters? Twee zetels winst in de peilingen. De denkende Nederlander grijpt met Lilian Marijnissen bij WNL op Zondag in wanhoop naar het hoofd. Hoe is dit in godshemelsnaam mogelijk?

Die winst betekent weinig. De VVD komt van 33 op 35 zetels. Dat is nog geen kwart van de Tweede Kamer. De spin doctors van Mark Rutte zetten hun baas neer als de onbetwiste leider van Neêrlands allergrootste partij maar in feite is hij in een stoet van dwergen de kabouter met de hoogste puntmuts. Niet meer. Van een aardverschuiving is geen sprake.

Daarnaast blijken de kiezers Pieter Omtzigt en Renske Leijten absoluut niet te belonen voor hun noeste werk: het CDA staat vergeleken met de vorige peilingen op 1 zetel verlies, de SP krijgt er 1 bij. Mager hoor. Je zou zeggen dat bij zoveel falen, bij zoveel betonrot in de staat, bij deze gruwelijke ontmaskering van Nederland, rechtse kiezers massaal de weg zouden vinden naar Pieter Omtzigt en linkse naar Renske Leijten. Niets van dit alles. De PVV heeft de laatste maanden gewonnen maar dat komt alleen omdat de extreemrechtse concurrentie zich onmogelijk heeft weten te maken.

Het electoraat is in rust.

Onder aanvoering van Mark Rutte heeft het kabinet aangekondigd dat de demissionaire status een actief beleid rond de coronacrisis niet in de weg staat. De kans is groot dat we als bewijs van daadkracht met een avondklok worden opgezadeld. Die heeft nauwelijks effect op de besmettingsgraad maar raakt wel iedereen want je moet zorgen op tijd ergens onder dak te zijn (waar dan ook, niet thuis dus!). Het gaat immers om de beeldvorming en niet om de inhoud. Bij WNL op Zondag stelde Pieter Omtzigt vast dat de afgelopen jaren zwaar is bezuinigd op think tanks, terwijl het aantal spin doctors tot 700 is gestegen. Ook vertelde hij hoe de auteurs van de partijprogramma’s wél blind varen op het Centraal Plan Bureau, géén think tank maar een overheidsinstelling. Het staat bekend om zijn vertrouwen in economische modellen en voorspellingen die zelden uitkomen. Veel invloed heeft daarbij de boekenserie Kansrijk Beleid waarvan deze herfst het laatste deel verscheen Kansrijk Integratiebeleid op de Arbeidsmarkt. Alles wat buiten het denkraam van het CPB valt, geldt bij de meeste partijen per definitie als niet kansrijk, benadrukte Omtzigt.

Het gevolg van een en ander is dat de spin vaak leidend is als er een keus gemaakt moet worden uit de beleidsadviezen van het OMT. De maatregelen moeten drastisch ogen en merkbaar zijn voor de gemiddelde Nederlander. Als het dan allemaal niet zo verschrikkelijk veel oplevert, krijgt Jan met de pet de schuld omdat die zich niet voldoende aan “de maatregelen” zou houden. Die laat zich dat tot nog toe gaarne aanleunen.

Het OMT bestaat uit specialisten die buiten hun eigen vakgebied net zo min onderbouwde voorstellen kunnen doen als Uw vrienden van de voorlopig tot zoomvergaderingen teruggebrachte stamtafel. Toch zijn de meesten ijdel genoeg om in talkshows en interviews met graagte hun borrelpraat te delen. Primus inter pares: Diederik Gommers, zoals bekend de plaatsbekleder van Jezus in de talkshows. Ministers en Kamerleden doen op grond daarvan weer aan hun eigen cherry picking. Leidraad is dan gesundes Volksempfinden zoals dat wordt gedistilleerd uit enquêteresultaten en de stemming op de sociale media. Rutte gooide hoge ogen door vrijdagmiddag op de fiets naar Huis ten Bosch te rijden. Zo maakte hij van zijn aftreden een triomf. Half politiek Den Haag is – overdrachtelijk gezien – op zoek naar zo’n fiets voor zichzelf.

Uit deze mentaliteit komt het idee voort de periode tussen de eerste en de tweede vaccinatie te verlengen. Dan houd je meer vaccin over voor het geven van de eerste prik zodat een groter aantal kiezers de prik voelt. Het voelen telt, niet de effectiviteit van het vaccin.

Elke week laat Maurice de Hond zien wat dit oplevert. Soms hoor je de wind licht ruisen maar een storm steekt niet op.

Toch zeggen ze: de wiekslag van één vlinder kan een orkaan veroorzaken.