Je weet het nooit, want woord en daad lopen de laatste jaren in Nederland nogal uiteen, maar de slachtoffers van het toeslagenschandaal krijgen eindelijk een beetje lucht. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft met één pennenstreek al hun uitstaande schulden bij alle overheidsinstanties van hoog tot laag kwijtgescholden. Die kunnen daardoor geen greep meer doen naar de toegezegde eerste tegemoetkoming van 30.000 euro.

Daarmee zijn veel slachtoffers nog lang niet uit de problemen. Zij hebben immers vanwege de pluk-ze-kaal-mentaliteit van de Belastingdienst ook andere schulden opgebouwd: bij huisbazen, zorgverzekeraars, energiebedrijven of banken. Bijvoorbeeld omdat er na de gedwongen verkoop van de eigen woning een enorme restschuld overbleef. Heel wat gedupeerde ouders hebben geld – soms veel geld – bij de familie geleend.

Staatssecretaris Van Huffelen wil nu met deze particuliere schuldeisers in overleg gaan: ook zij zouden hun schulden kwijt moeten schelden. Dat is een schandalig voornemen. Het gaat hier om schulden die zijn ontstaan door toedoen van racistisch en onwettig overheidsingrijpen en niet door slecht beleid van de kredietnemers. De gezinnen waren met de rug tegen de muur geduwd. Zij konden niet aan hun verplichtingen voldoen omdat hun bankrekeningen werden leeggehaald door de Belastingdienst. En nu zouden die schuldeisers – nogmaals: vaak ook vader en moeder, neef en nicht, oom en tante – dan maar het nakijken moeten hebben?

De overheid dient de particuliere schulden van de slachtoffers in hun geheel over te nemen en af te lossen. Er zal nu vast wel een of andere ambtenaar in een memo zeggen dat het moeilijk is om een onderscheid te maken tussen schulden gemaakt door eigen toedoen en die veroorzaakt door de Belastingdienst maar dat kun je als politiek verantwoordelijke dan gemakkelijk deleten. De slachtoffers hebben zich de afgelopen jaren onderscheiden door eerlijkheid, behulpzaamheid, waardigheid en pacifisme want dat er nooit iemand van hen eens een keer op los heeft geslagen, verdient ons aller diepe bewondering. Ze verdienen vertrouwen. Dan zal er eentje per ongeluk een voordeeltje hebben. Na zoveel kwaadaardige uitplundering mag dat wel gebeuren.

Mevrouw Van Huffelen is nog iets vergeten: veel slachtoffers zijn hun werk kwijtgeraakt. Een aantal van hen heeft een uitkering. Voorkomen moet worden dat die uitkering wordt gestopt of dat een ijverige Sociale Dienst hen vertelt dat ze de compensatie moeten opeten voordat ze weer in aanmerking komen voor een uitkering. Je kunt trouwens prima berekenen hoeveel salaris slachtoffers, die als gevolg van de affaire hun baan zijn kwijtgeraakt, mis hebben gelopen. Ook dat hoort bij het uiteindelijke compensatiebedrag, ook als alle schulden van tafel zijn. Denk niet dat je er dan met 30.000 euro bent. Overigens: krijgen de slachtoffers ook de door hen reeds voldane schulden gecompenseerd?

De uiteindelijke rekening zal hoog zijn. Dat hóórt ook het gevolg te zijn in een rechtsstaat: dat machtsmisbruik dúúr wordt betaald.