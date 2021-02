In Nederland is er nog steeds een grote meerderheid die instemt met alles wat het missionaire coronakabinet besluit en de Ruttester prijkt hoog aan de VVD-hemel. Toch groeit de groep wappies en viruswaanzinnigen ook. Het gemor over de ‘flinke griep’ en de ‘te zware focus op ziekenhuis- en ic-bedden’ lijkt terrein te winnen. En dat is dan nog het openlijke deel. Want er is ook een grote groep die zich onder geen beding wil associëren met die wappies maar in hun hart wel vinden dat het een onsje minder kan met de coronamaatregelen. Dat zijn ook de mensen die stiekem nog wel handen schudden, bezoekregelingen aan hun laars lappen en sinds de avondklok meer pyjamafeestjes organiseren.

Onder het motto ‘know your enemy’ is het misschien toch belangrijk om te proberen die corona-sceptici een beetje te begrijpen. Uiteraard is het heel makkelijk om het virus te ontkennen. Zolang de overgrote meerderheid van het volk erin gelooft, blijven de maatregelen van kracht en weten we nooit hoe erg de derde golf zou zijn geweest. Toch raken de wappies met hun kritiek een gevoelig punt.

Alles wat er momenteel aan coronabeleid wordt gevoerd is een afweging tussen de economie en de zorg. De maatregelen schaden ondernemers, scholieren, studenten, werknemers – kortom iedereen – economisch. De mate waarin hangt af van de strengheid en lengte van de maatregelen. En aan de andere kant is er de overbelaste zorg die door wetenschappers als absolute maatstaf wordt gebruikt voor de adviezen aan de politiek.

De forse immateriële schade doet gek genoeg nauwelijks mee in dit ‘spel’. Het verlies aan levensjaren door uitgestelde behandeling van ernstige niet-corona klachten, eenzaamheid, studievertraging, verveling en psychisch leed) wordt grotendeels genegeerd in het noodpakket.

De weegschaal tussen economie en zorg wil maar niet in balans komen. Enerzijds door de lakse houding van de overheid. Waarom zijn er niet inmiddels een paar duizend ic-bedden en de daarbij behorende verpleegkundigen bijgekomen? Waarom worden er geen noodhospitalen ingericht? Waarom wordt er niet strenger opgetreden tegen de farmaceutische industrie met hun vaccinpatenten en gaat het vaccineren zo verdomde traag, met iedere week een andere prikstrategie?

Anderzijds, aan de economiekant wordt het allengs erger. Ondanks allerlei steunpakketten teren de ondernemers die ik ken (kappers, caféhouders, mode-industrie), snel in op hun eigen vermogen, omdat de steun allesbehalve dekkend is. Ook bouwen ze met name bij de belastingdienst (door uitstel van BTW en loonbelasting) langzaam maar zeker enorme schulden op. De banken helpen hen verder op de weg naar het schavot door middel van leningen met hoge rentes.

Mijn vriend J. die echt een hekel heeft aan complotdenkers, meende dat we beter moeten analyseren hoe de breinen van deze wappies werken. Hij had de complotdenkers die hij kent op een rij gezet. ‘Het zijn gewoon mensen die maatschappelijk teleurgesteld zijn en iemand de schuld moeten geven van hun eigen mislukken. Ze denken dat ze erg intelligent zijn en kritisch denken. In discussie gaan heeft geen zin, ze zijn vastgelopen in hun eigen gewauwel. Ze praten eigenlijk ook alleen nog maar met andere complotdenkers en de coronamaatregelen maken dat isolement compleet.’

We mogen best wat meer begrip hebben voor de wappies en misschien kunnen we er zelfs wat van leren. Dat we misschien inderdaad wat meer aan de economiekant van de weegschaal moeten trekken om de maatschappelijk schade te beperken.

Nu iedereen toch al denkt dat ik gek ben geworden met dit pleidooi, kan ik ook nog wel een PVV-standpunt onder de aandacht brengen dat donderdag door Fleur Agema bij M werd gelanceerd. Waarom prikken we niet eerst alle fragiele oudere, mensen met een medische conditie en alle mensen met obesitas? Dat zijn immers de mensen die nu meer dan 95% van de ic-bedden bezetten. Maatschappelijk krijg je dat er natuurlijk niet door maar haha, wat een briljant idee. (Wááát de ongezonde vetzakken voorrang geven?).

Een minuut voor twaalf: breng balans in het coronabeleid