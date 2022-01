Vliegschaamte? Treintrots! Met de nachttrein naar Rome voor minder dan 100 euro. Naar Edinburgh voor 65 euro. Maar liefst 22 nieuwe treinverbindingen zijn er in 2022. Trouw schreef er dit heerlijke artikel over, met tips.

En dat is nog maar het begin. De Europese Commissie heeft recent een plan omarmd om treinreizen tussen Europese steden te verbeteren met onder meer hogesnelheidstreinen. Dit kan veel winst opleveren. Ook voor het klimaat, de luchtkwaliteit en natuur.

Het plan verkort reistijden verder tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Berlijn, het maakt een (nacht) treinreis naar Porto ook makkelijker. En het moet tickets boeken makkelijk maken, met lagere prijzen.

Terwijl het aantal afgelegde reizigerskilometers op de Europese spoorwegen steeg van 339,9 miljard in 2001 tot 407,2 miljard in 2018, is het totale aandeel van de reizen per spoor nauwelijks gestegen, van 6,7 procent naar 6,9 procent. De Commissie wil dit aandeel laten stijgen.

Is dit voldoende? Nee. Het mag allemaal een stuk concreter. En sneller. Zo wordt niet duidelijk wanneer en hoeveel ticketprijzen precies dalen. Of wat die digitalisering en vergemakkelijking nu voor jou betekent. En er zijn verschillende grote railbouwprojecten vertraagd die mede door de EU gefinancierd zijn.

Maar zullen we de ontwikkelingen gewoon op de voet, of beter, met de trein volgen en ze aanmoedigen, daar in Den Haag en Brussel?

Het EU plan vind je hier.

PS: dit schrijf ik heerlijk vanuit de trein van Barcelona naar Amsterdam, met een stop in het prachtige Parijs. Het woord treintrots en dit landkaartje heb ik van deze tweet van Maarten Van Biezen.