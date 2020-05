Bij herhaling plaatsen dagbladen onjuiste foto’s bij nieuws over de intensieve veehouderij. We zien kippen, varkens of koeien buiten in het gras bij nieuws over dieren die nooit buiten komen. Bij een bericht over de stikstofcrisis plaatste De Volkskrant onlangs een foto van een paar vrolijke hobbyvarkens, in plaats van de grote overvolle stallen waar de stikstof vandaan komt. Hetzelfde gebeurde nog maar kort geleden bij een bericht over varkensboeren (foto van varken in modderbad) en over de discussie over varkensstallen in Brabant. Het is zoiets als foto’s van blije mensen in een tropisch zwemparadijs plaatsen bij berichten over gevangenissen.

De Volkskrant is niet de enige, het gebeurt ook bij andere dagbladen en op televisie. Zowel Nieuwsuur als Op1 toonden afgelopen vrijdag idyllische boerderij-beelden bij een item over stikstof. Ook andere beelden van de veehouderij worden vaak onjuist gekozen: biologische houderijen worden verwisseld met reguliere, stallen met slachterijen, melkkoeien met vleeskoeien, legkippen met vleeskippen.

De oorzaak lijkt me een gebrek aan kennis bij beeldredacties. Het is geen opzet, maar het effect is dat onze media fungeren als promokanaal voor de intensieve veehouderij. De kijker krijgt geromantiseerde beelden voorgeschoteld, dieren in de zon op groen fris gras, terwijl ze in werkelijkheid troosteloze levens leiden tussen beton, gaas en ijzeren stangen.

De reguliere agro-industrie krijgt op dit moment gratis zendtijd bij STER en gebruikt die voor misleidende beelden van de vee-industrie. STER biedt géén gratis zendtijd voor organisaties als Wakker Dier, die naar de ReclameCodeCommissie stapte vanwege deze misleiding, of Caring Farmers: boeren die een dier- en natuurvriendelijke landbouw beoefenen. Dat vind ik al moeilijk te verteren, maar onze mainstream dagbladen en tv-programma’s helpen de vee-industrie nog een handje verder, door de misleidende beelden van deze sector geheel en al kosteloos te versterken. En omdat dat formeel geen reclame is, kan niemand er iets tegen doen. Wakker Dier wordt betaald door donateurs en Caring Farmers is een crowdfunding gestart om ook een tv-reclame te kunnen uitzenden, maar die middelen staan niet in verhouding tot de publieke middelen van STER en NPO.

De Volkskrant heeft na mijn tweet hierover de foto op de website vervangen. Dat verdient alle lof, ik heb het andere media niet zien doen. Maar het bericht heeft dan al een dag op de site gestaan en in de papieren krant, zonder rectificatie. Beter zou zijn als de interne richtlijnen en de expertise aangescherpt worden. Waarheidsgetrouwe, onpartijdige informatievoorziening gaat ook over beeldmateriaal.