Twee journalisten van de Washington Post publiceren deze maand een boek over president Trump met de intrigerende titel ‘Een stabiel genie’. Het is geen fijn filosofisch boek, waar je meteen naar grijpt. De titel trekt niet aan en je wilt liever niet betrokken worden in de polarisatie die momenteel gaande is in de de Noord-Amerikaanse samenleving.

Het lijkt nochtans van enig belang. Dit omdat er een beeld in wordt geschetst van machtig politicus, die in eigen land en mondiaal zacht gezegd nogal verwarring opriep en nog steeds oproept. Het zou ‘chaos’ zijn in het Witte Huis sinds Trump daar de scepter zwaait. De twee journalisten aarzelen op grond van onderzoek tevens niet hem te typeren als ‘autocratisch’, ‘roekeloos’, ‘impulsief’, ‘racistisch’ en als een man ‘zonder benul van zijn bevoegd- en let wel verantwoordelijkheden’.

De titel kan in het licht van deze aantijgingen moeilijk anders worden geduid dan cynisme. We hebben allen, zeker als je n beetje met de internationale politiek meeleeft, ook een beeld van president Trump, negatief dan wel positief. Dat kunnen soms ook vooroordelen zijn.

Maar de oordelen in dit boek moeten – de rechter zou er anders totaal mee afrekenen – onderbouwd zijn en komen daardoor hard aan. Zo de verkiezingen ingaan voor een tweede termijn lijkt me dodelijk. Wie weet verrast hij ons door de grootheid op te brengen zich na het boek met deze ernstige aantijgingen over hem als president in functie, hoe pijnlijk ook, terug te trekken uit het electorale proces voor een tweede termijn.