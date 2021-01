De straatschenders die woensdag het Capitool bestormden, hebben snel geleerd wat ze aan hun idool hebben. Donald Trump liet ze keihard vallen. Trots gooiden ze de sociale media vol met opnames van elkaar in de zalen en gangen van het Amerikaanse parlement. Dat is nu bewijsmateriaal voor hun opsporing. Er zal met ze afgerekend worden, zo zei de man, die ze zelf op pad had gestuurd, die hen vanaf zijn podium toeriep dat hij met ze mee zou komen om vervolgens in het Witte Huis een schuilplaats te zoeken. Trumps fanatiekste fans wachten ondertussen straffen tot twintig jaar. Als je “domrechts” in actie wilt zien, kijk dan bijvoorbeeld hiernaar.

Achteraf viel deze uitkomst te verwachten. We hebben immers te maken met een zakenman, meer precies met een onbetrouwbare vastgoedmagnaat. Zo iemand denkt aan zijn portemonnee, niet aan zijn eer. Die overziet de situatie, neemt zijn verlies en gaat ervandoor, de gedupeerde aandeelhouders en eigenaren van half afgebouwde huizen met de brokken achterlatende.

De verweesde stop the steal-activisten zijn hiermee volstrekt vergelijkbaar. Zij blijken de echte expendables, ze kunnen gemist worden nu het spel uit is. Het zijn in de woorden van Lenin nuttige idioten, die je een tijdje voor je karretje spant als dat zo uitkomt.

Trump zou wel de laatste zijn om in het zicht van de nederlaag en mataglapverklaring mét zijn aanhangers al hun vlaggen hoog te blijven houden. Hij staat in absolute tegenstelling tot zijn vroege voorganger in de politiek, de volksheld Davy Crockett, die zich tegen een overmacht liever doodvocht tegen de troepen van dictator Santa Ana dan tijdig de wijk te nemen.

Trump blijkt tot nog toe de grootste matennaaier van het westelijk halfrond. Alles wat de Amerikaanse mythe vertegenwoordigt, is deze narcistische maniak vreemd.

Stof tot nadenken voor zijn vele Nederlandse fans.

Trump verraadt zijn fanatiekste aanhangers:

Video niet zichtbaar? Klik hier.