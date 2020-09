Donald Trump is in zijn leven voor heel wat uitgemaakt: van pestkop in de klas tot pathologisch leugenaar. Hij wordt daarnaast met nauw verholen bewondering gekarakteriseerd als de grote ontregelaar. Hij trekt genadeloos het tapijt weg onder tegenstanders die zich voorstaan op kennis, ervaring en tradities. Hij noemt ze fake news, een nadere toelichting is overbodig. Donald Trump is de iconische politicus in een tijd waarin feiten en wetenschappelijk gefundeerde analyses ook maar meninkjes zijn, niet van groter betekenis dan de overtuigingen die Joe the Plummer op zijn Instagram zet.

Het laatste verkiezingsdebat met Joe Biden legde echter de kern van Trump bloot. Het gaat hem inderdaad niet om de feiten. Zelfs beleid komt voor hem op de tweede plaats. Hij had net zo goed een links populistisch programma op zijn naam kunnen zetten. Het doet er allemaal niet toe.

Donald Trump is op zijn vierenzeventigste nog steeds een verongelijkt kind dat op elk feestje vaststelt dat een ander weer een groter stuk van de taart heeft gekregen dan hij. Hij is permanent verongelijkt. Hij voelt zich gekleineerd. Hij walst daarom over alles en iedereen heen die dreigt te ontdekken hoe hij zich diep in zichzelf voelt: een nepper, een goedkope Roleximitatie waar na een maand de goudverf van af bladdert. Iemand met een brommerrijbewijs die achter het roer van een supertanker is terechtgekomen. Calimero laat ze een poepie ruiken. Donald Trump heeft geen grote plannen met de wereld. Hij heeft met alles en iedereen een appeltje te schillen. Achter al dat gescheld schuilt een diep onzekere persoonlijkheid Het zou interessant zijn te weten welke cruciale persoonlijke ervaring Trumps geestelijke ontwikkeling zo heeft verramponeerd. Waar zijn opvoeding is ontspoord. Hij is geen fake news. Hij is bad news. Iedereen met wie hij te maken krijgt, zal dat merken. Als Trump met hem of haar afrekent. Zijn personeelsbeleid leert: je komt altijd aan de beurt.