We waren uitzinnig. Kinderen tussen de 16 en 18 jaar voor wie corona gevaarlijk kon zijn, kregen eindelijk ook een prik. Wel gek dat die uitnodiging voor Job (17) maar niet op de deurmat viel. Wij dus bellen. De huisarts wilde graag helpen en raadpleegde de GGD. De GGD verwees naar de kinderarts. De huisarts belde met de kinderarts. De kinderarts met mij.

Het resultaat van dat belrondje was teleurstellend. Job viel buiten de te vaccineren groep, omdat hij niet voldeed aan de knellende RIVM-regels. Slechts vier categorieën kwamen in aanmerking: kinderen met overgewicht, Down, een aangetast immuunsysteem en/of ‘een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast’.

Job is alleen maar meervoudig gehandicapt waardoor hij heel kwetsbare longen heeft.

‘Sorry’, zei de kinderarts. ‘Ik kan niks doen (maar ik vind dat hij absoluut gevaccineerd moet worden).’

‘Sorry’, zei de huisarts. ‘Ik kan niks doen (maar ik vind dat hij absoluut gevaccineerd moet worden).’

Intussen meldde de juf blij dat de school weer volledig open ging. Buiten dansten de mensen zowat op straat omdat corona bijna overwonnen was. Ik moest er met een grote boog omheen lopen want voor Job was er niets veranderd. Er wáren nog steeds besmette mensen, hij hád een verhoogd risico.

Toen verscheen een engel op het toneel. Via via had ze van ons probleem gehoord. Zij werkte bij een prikinstantie die een spillage-lijst heeft. Als er een restje vaccin overblijft aan het eind van de dag, kunnen ze bellen. Job mocht op de lijst. Twee dagen later zat de bevrijdende spuit in zijn arm. De opluchting was groot. Maar waarom moet het altijd zo ingewikkeld?

Woensdag maakte het RIVM bekend dat álle kinderen tussen 12 en 17 jaar met een verhoogd medisch risico met voorrang een prik krijgen. Dus toch.