Spanje handhaaft overtredingen van coronamaatregelen direct met harde hand. Zonder vriendelijke waarschuwing vooraf en het stil gedogen van ongehoorzaamheid aan regels, zoals Nederlanders in de coronacrisis in Nederland wel gewend zijn.

Nederlanders die straks met coronapaspoort of een negatieve PCR test afreizen naar De Spaanse zon zijn zich vaak niet bewust van de minder leuke kanten van de Spaanse samenleving. Zoals bijvoorbeeld het grote verschil in handhaving van coronaregels door de Spaanse overheid.

Spanje handhaaft overtredingen van coronamaatregelen direct met harde hand. Zonder vriendelijke waarschuwing vooraf en het stil gedogen van ongehoorzaamheid aan regels, zoals Nederlanders in de coronacrisis in Nederland wel gewend zijn. De Guardia Civil en de Spaanse politie treden bij elke overtreding van regels direct hard op. Met forse boetes. Maar ook kun je bij protest of ongehoorzaamheid direct afgevoerd worden naar een politiebureau. Argeloze Nederlandse toeristen moeten daar zolang de coronacrisis heerst, goed rekening mee houden. Spanje als politiestaat is in coronatijd nog steeds goed merkbaar.

Achter de gastvrije en vriendelijke buitenkant worden in coronatijd voor toeristen ook de minder leuke kanten van de samenleving zichtbaar. Veel armoede bij een groot deel van de bevolking en in vergelijking met Nederland zeer slechte sociale voorzieningen voor 80% van de Spanjaarden. De elite uitgezonderd. Corona heeft dat allemaal nog veel erger gemaakt. De gezondheidszorg ligt elke zomer altijd nagenoeg plat door vakanties, door corona nu helemaal. Vanwege overwerkte zorgmedewerkers en het door de overheid ontslaan van zorgmedewerkers die een tijdelijke aanstelling hadden om de corona pandemie te bestrijden. Een goede reisverzekering voor particuliere zorg is zeker geen overbodige luxe voor iedere toerist.

Voor een Nederlandse toerist is het belangrijk om te weten dat het algemene Spaanse zorgstelsel qua kwaliteit en veiligheid op plaats 19 in de meest bekende EU-ranglijst staat vermeld. Nederland op een mooie plaats 2! Direct na Zwitserland. (bron: EU Health Consumers Index 2018). Vergeleken met de hoogwaardige kwaliteit en veiligheid van de Nederlandse zorg is de Spaanse zorg over het algemeen van een behoorlijk mindere kwaliteit. Daarom is het altijd raadzaam om in geval van medische zorg, eerst zelf als toerist de onafhankelijke Spaanse ranglijst van de top 50 staatsziekenhuizen en particuliere ziekenhuizen 2020 te raadplegen. Doet u dat vooral voordat u met de alarmcentrale van uw eigen zorgverzekeraar belt. Dan kunt u zelf controleren of u naar een kwalitatief en veilig ziekenhuis door wordt verwezen.

Er zijn Nederlandse zorgverzekeraars die onder de EU-richtlijn voor niet-gecontracteerde zorg 2011/24/EU voor hun verzekerden gecontracteerde zorg aanbieden in Spanje. Dat kan tot verwarring leiden bij argeloze Nederlandse verzekerden van die zorgverzekeraars. Die zorg hoeft namelijk door de zorgverzekeraars niet gecontroleerd te worden op kwaliteit en veiligheid. Als er onverhoopt iets mis gaat in de behandeling moet de verzekerde dat zelf onder toepassing van uitsluitend het Spaanse recht en met de Spaanse zorgautoriteiten oplossen. De Nederlandse zorgverzekeraars blijven dan passief en verwijzen u voor klachten naar de zorgbehandelaar en de Spaanse autoriteiten.

Groot bijkomend probleem in nagenoeg alle Spaanse ziekenhuizen is de taalbarrière. Engels wordt nauwelijks gesproken en verstaan. Spaans wordt in Spanje gezien als de belangrijkste internationale taal welke in de wereld het meest wordt gesproken. Ook academici waaronder artsen spreken nagenoeg geen Engels. Dat is voor Nederlandse patiënten die geen Spaans spreken maar wel Engels of Frans een risicofactor voor een veilige zorgbehandeling. Om commerciële redenen vermelden veel particuliere ziekenhuizen dat ze tolken in dienst hebben. Maar dat is vaak een slim verkooppraatje om rijke Noord Europese verzekerden binnen te kunnen halen. Vaak betreft het een klein team van Spaanse medewerkers in het ziekenhuis die op de afdeling buitenland werkzaam zijn.

Voor alle Nederlanders die heerlijk gaan feesten en beesten in Spanje deze zomer is nog een laatste waarschuwing op zijn plaats. Als u met de Spaanse politie of het strafrecht in aanraking komt zult u hulp van de Nederlandse overheid of ambassade niet snel krijgen. Dat komt omdat Nederland zich niet kan en mag bemoeien met interne aangelegenheden van Spanje. Die regel neemt de Nederlandse overheid in Spanje heel serieus.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Zolang corona nog heerst is een vrij en blij genieten van de Spaanse zon nog steeds mogelijk. Maar wel met strikte in achtneming van de Spaanse wet en regelgeving, de Spaanse handhaving ervan en niet te vergeten een van Nederland sterk in negatieve zin sterk afwijkend Spaans gezondheidssysteem. Ongeacht of het gecontracteerde of niet- gecontracteerde zorg van uw Nederlandse zorgverzekeraar betreft.

Het is maar dat u het weet.