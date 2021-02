Enkele maanden geleden stuurde ik een handgeschreven liefdesbrief aan een schrijver. “’s Avonds als ik in bed lig dan dwalen mijn gedachten af naar jou. O cherie, dan verlang ik zo erg naar je. Terwijl ik daar dan lig in het maanlicht en mijn hemellichaam schittert in het donker en mijn lippen zwijgen als een ster in de nacht, dan lijkt de tijd stil te staan. Je voelt dan zo dichtbij en tegelijkertijd zo ver weg.”

Dat was de intrede van mijn liefdesbrief. Nadat de beste man mijn brief gelezen had vroeg hij; “Meen je wat je schrijft of speel je een erotisch spelletje?” Een passend antwoord bleef voor mijn gevoel uit. De brief schreef ik in een spontane opwelling nadat ik ‘Brieven aan Olga’ las. De liefde die Wolkers en Annemarie aan elkaar beschreven had mij betoverd, net als de romantiek van het brieven schrijven. Het deed me denken aan vroeger.

Als jong meisje pende mijn vriendinnen en ik heel wat aan elkaar af. We schreven over de dood, de oude Egyptenaren, het satanisme, muziek, films, sprookjes en natuurlijk de liefde. Zo romantisch als wij waren schreven we de brieven in de kleuren rood en zwart bij kaarslicht aan ons bureau of stiekem onder schooltijd.

Ineens werd het mij duidelijk, ik dorst naar een feeërieke muze. Een sterveling aan wie ik liefdesbrieven kan sturen en gedichten aan kan opdragen op Valentijnsdag, zoals Neruda dat deed aan Matilde in honderd liefdessonnetten.

Maar waar vind ik zo’n muze? Op zoek gaan naar de liefde schijnt niet te werken. Men zegt dat de liefde je overkomt. Komt mijn muze dan aanwaaien als een blaadje dat zich met de wind laat meevoeren zoals in ‘Practical Magic’ terwijl ik onder mijn bordeauxrode satijnen dekbed op hem wacht en kust hij mij wakker als prinses? Dat kan Duizend-en-een-nacht duren als je het mij vraagt, omdat alle mannelijke muzen door corona als Raponsjes opgesloten zitten in hun kasteeltorens.

Een muze die op Valentijnsdag komt aanwaaien, mijn handen kust, mij gedichten voorleest met kleddernatte afdalingen, mij sprookjes vertelt over mythische waterwezens en met mij picknickt in het avonddonker bij kaarslicht kan ik dus wel op mijn bellydance-buik schrijven.

Als klap-op-de-cupidopijl is ‘Boer zoekt vrouw’ er ook plotseling mee gestopt. Laat dat nou net het programma zijn dat mij, als liefhebber van sprookjes, toch nog een beetje hoop gaf. Namelijk de hoop dat er voor elke sterveling een muze bestaat. Of zoals mijn moeder vroeger altijd zei; “Op ieder potje past een dekseltje”.

Misschien is Valentijnsdag wel de uitgelezen kans voor de start van een nieuw programma met mij in de hoofdrol: ‘Buikdanseres zoekt muze’. Of het is tijd dat ik op Valentijnsdag mijn eigen luchtkastelen lek prik. Dan voel ik me toch nog een beetje Doornroosje.