Beelden zeggen meer dan woorden en echt, ik kan niet anders zeggen dan dat ik letterlijk de pijn en ellende voel van deze varkens, die deze dagen nog steeds vervoerd worden richting slachthuis. Geen diertransporten van welke aard dan ook tijdens deze hitte is de enige manier dit extra leed te voorkomen.

De vrachtwagens vol met dieren staan gewoon in de buurt van de slachthuizen te wachten in de brandende zon, totdat ze een telefoontje krijgen dat ze kunnen komen.

Chauffeurs liggen te soms gewoon te slapen omdat het zo lang duurt. Zodra ze het idee hebben dat er dierenbeschermers staan te filmen dan krijgen ze de opdracht weg te rijden.

Een verziekte industrie waar het alleen maar om geld en productie draait. En natuurlijk stinkt het vanavond weer overal naar barbecue.

Heb er even niets meer over te zeggen. Deze onthutsende beelden zijn op 11 augustus 2020 gemaakt rond 12 uur, toen het buiten zo’n 35 graden was.

Beelden zeggen meer dan woorden. Realiseer je dat een ieder die vlees eet medeverantwoordelijk is voor dit afgrijselijke dierenleed.