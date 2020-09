Korte column: Ze doen me denken aan de live protesten in de jaren 60-70, toen je nog met goed fatsoen op de vuist kon met de ME

Het is vandaag Extinction Rebellion-dag (XR). Deze in 2018 opgerichte groep vreedzame klimaatactivisten vraagt aandacht voor het feit dat we bezig zijn om onze eigen soort uit te roeien. Ondanks dat hun acties geweldloos en behoorlijk beschaafd zijn, gaan er in Engeland stemmen op om XR te bestempelen tot criminele organisatie. Ook in Nederland zijn er roeptoeters die dat ondersteunen. Een lid van de XR werd bij Defensie weggepest. Reden: lidmaatschap van een criminele organisatie.

Door boomers als ik worden ze geknuffeld. Ze doen me denken aan de live protesten in de jaren 60-70, toen je nog met goed fatsoen op de vuist kon met de ME. Nu bestaat actievoeren vooral uit blokkeren. De actievoerders gaan letterlijk ergens voor dood liggen, waardoor er per demonstrant circa drie agenten nodig zijn om een actievoerder af te voeren

Vandaag is het XR-dag en vinden wereldwijd acties plaats. Ik vraag me af of we er morgen veel over terugvinden in de media want echt nieuw is de club al niet meer. Burgerprotest is er tegenwoordig overal, bijvoorbeeld deze week stonden burgers, boeren en buitenlui op tegen de aanleg van megawindmolens in ons achterland. Helaas helpen dat soort protesten niet veel om de doelstellingen van XR te realiseren.

Meer figuurlijk: vecht de XR tegen windmolens? Ze eisen drie dingen:

1. Eerlijkheid van de overheid over de dreigende klimaatramp

2. Onmiddellijke actie van die overheid om broeikasgasuitstoot te stoppen

3. het instellen van burgercommissies die zich kunnen uitspreken over deze onderwerpen

Best wel soft lijkt me. Vertrouwen op de politici die allemaal meer bezig zijn om in Studio Binnenhof onvoordelige filmpjes te maken van hun tegenstanders, lijkt me ook best naïef. Maar aan mijn commentaar als ouwe cynicus hebben ze al helemaal niets. Ik teken daarom de petitie maar en doe een donatie.

Een minuut voor twaalf: er is nog tijd voordat we onszelf uitroeien