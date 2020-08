Jaap van Dissel zal wel steeds slechter slapen de laatste weken. Het is bijzonder dat een wetenschapper ineens BN’er wordt en ik vermoed zo dat hij dat nu steeds minder leuk vindt.

In Maasluis meldt de Volkskrant dat van de 21 bewoners van een woonzorggroep in Maasluis 17 mensen besmet geraakt waarvan 6 zijn overleden. Het vermoeden bestaat dat de airco en het luchtcirculatiesysteem de oorzaak zijn want er is uit onderzoek gebleken dat de filters vol met het coronavirus zitten. Uiteraard zijn zorgcentra niet de enige plekken waar airco’s en ouderwetse recirculerende ventilatiesystemen worden gebruikt. De meeste verpleeg- en verzorgingstehuizen zitten waarschijnlijk vol met die ouderwetse installaties. Wellicht zal straks blijken dat we een hoop besmettingen en slachtoffers hadden kunnen voorkomen.

Recirculatie is vaak bedacht om energie te besparen maar eigenlijk een kwestie van geld. Thuis in Nederland heb ik ventilatie met warmteterugwinning. De inkomende koude lucht wordt verwarmd met de uitgaande warme lucht. Iets duurder in de aanschaf maar wel garantie op altijd frisse buitenlucht (hoewel midden in Rotterdam?).

Airconditioning is in de meeste gevallen sowieso zeer milieuonvriendelijk. Hier in mijn huis in Mallorca met temperaturen oplopend tot veertig graden woon ik ook zonder airconditioning. Kwestie van ’s nachts alles openzetten waardoor het huis afkoelt en overdag de luiken dicht doen om die kou binnen te houden. Zeker in Nederland met lage nachtelijke temperaturen zou dat een oplossing kunnen zijn. En het huis kan ’s nachts ook alle lucht verversen.

Terug naar Van Dissel. Het RIVM wil geen commentaar geven op de uitbraak in Maassluis voordat nader onderzoek is gepleegd. Typisch wetenschappelijke struisvogelpolitiek. Er is toch onderzoek gedaan? Het is net zoiets als het feit dat de hele wereld inmiddels met mondkapjes in de weer is maar het RIVM voet bij stuk blijft houden omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het helpt. Ik zou zeggen: “Baat het niet, het schaadt zeker niet.”

Warmteterugwinning, weg met de airconditioning, het zijn natuurlijk weer kreten van de klimaatgekkies. Maar het kan buiten het milieu dus ook levens sparen.

Een minuut voor twaalf: laten we ons verstand gebruiken.