De Groeten van Gerri, de lockdown-film van Frank Lammers, wordt veelal besproken als een sympathieke film die terechte vragen stelt en wat warmte te bieden heeft in deze tijden. Warmte? Tot mijn verbijstering gaan alle critici die ik gelezen heb volstrekt voorbij aan de compleet foute behandeling van vrouwen in deze film.

Waarschuwing: deze bespreking bevat spoilers

Het is eigenlijk niet te geloven dat filmmakers nog zo stekeblind kunnen zijn. Gerri, gespeeld door Frank Lammers (48), is een ietwat sullige middelbare-schoolleraar die, omdat hij per ongeluk zichzelf filmt in onderbroek, een internetsensatie wordt, en een corona-expert. Maar hij is ook een eenzame man, op zoek naar seks op het internet. Zo vindt hij Chanana, of Anne, die telefoonseks met camera verkoopt. Zij wordt gespeeld door Sanne Langelaar, elf jaar jonger dan Lammers, al een eerste teken aan de wand dat het hier zal gaan om één van de typische ultieme ‘male fantasies’: achterlijke sul verovert prachtige vrouw.

Gerri wil seks, dat is zijn interpretatie van intimiteit, Chanana wil warmte, échte intimiteit, ze wil bij Gerri schuilen voor haar harde werk en voor haar gewelddadige vriendje die haar onder de knoet houdt. Nou, verkeerder dan Gerri kon ze niet kiezen.

Eerst is er een mooie telefoondate waarin Chanana zich openstelt voor Gerri en hem haar echte naam (Anneke) en telefoonnummer geeft, maar Gerri is niet in staat te beseffen wat er gebeurt. Hij denkt vooral aan zelfbevrediging. Dus belt hij niet naar Anneke’s nummer, maar videocallt Chanana. Hij wil nu eindelijk wel een keertje telefoonseks. Wanneer Anneke/Chanana duidelijk maakt dat ze dat niet wil, werpt hij op dat hij toch gewoon betaalt. Dus wat zij wil, boeit hem verder eigenlijk niet. Consent, dat wordt geregeld via de portemonnee. Maar dat is nog niks vergeleken bij de verschrikking die Chanana later in de film te wachten staat, vanwege Gerri’s complete onvermogen om een keer te luisteren naar wat een vrouw zelf wil.

Hij belt haar op videocall, wil praten, maar zij maakt al snel duidelijk dat het geen goed moment is. Haar gewelddadige vriendje is in de buurt. Egocentrische Gerri blijft volstrekt doof voor haar nochtans duidelijk uitgedrukte verlangen om de telefoon op te hangen. Gerri blijft doorlullen en wordt ontdekt door het vriendje. Daardoor krijgt Chanana een paar rake klappen, en wordt ze verkracht.

Dat hij medeverantwoordelijk is voor een drama, dat schijnt onze Gerri niet te beseffen. Hij is namelijk volledig op zichzelf gefocust. Maar dat geeft verder niet hoor. Chanana staat natuurlijk gewoon bij Gerri voor de deur tegen het eind van de film. Gerri zelf hoeft niks te doen, Chanana heeft geen recht op verlossing of erkenning, zij dient alleen maar als lekker snoepje voor onze lieve Gerri. Hijzelf moet geen enkele inspanning leveren en mag gewoon een botte, achterlijke en op seks beluste man blijven – ik neem aan dat het idee is dat Gerri door Chanana en ons gezien moet worden als een schatje.

Maar vinden we dit soort mannelijk onvermogen nog schattig in 2020? Gerri wil namelijk helemaal niet weten hoe het met haar gaat, na een verkrachting waar Gerri een behoorlijke verantwoordelijkheid voor had, nee hoor, Gerri wil alleen maar weten of mevrouw beschikbaar is voor hem of dat ze nog steeds een vriendje heeft. Gelukkig heeft Chanana het vriendje eruit gewerkt, zodat de weg vrij is voor achterlijke Gerri om een vrouw te scoren die te jong, te mooi en te leuk is voor de zak aardappelen in onderbroek die hij is.

Het is lang geleden dat ik nog zo een volstrekt achterlijke en puur op de man gerichte interpretatie van romantiek heb gezien.

De groeten? Rot toch op en ga je schamen, Lammers.