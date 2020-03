De Amerikaanse president Donald Trump is onverwacht in Noord-Korea geweest. Hij bezocht er onder andere een gevangenenkamp en een lanceersite, waar hij een kruisraket afschoot die rakelings langs Japan scheerde.

Trump bezocht het Noord-Koreaanse gevangenenkamp met het oog op de opmars van het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten. Noord-Korea heeft tot nu toe geen enkel geval gerapporteerd. De Amerikaanse president was daarvan zo onder de indruk dat hij besloot een bliksembezoek te brengen aan zijn ambtgenoot Kim Jong-Un. De permanente lockdown waarin veel Noord-Koreanen verkeren zou een inspiratie kunnen zijn.

Trump was zeer te spreken over het gevangenenkamp: ‘De mensen zien er afgetraind uit, ze komen veel buiten en krijgen onderwijs. De omstandigheden zijn echt veel beter dan die in Amerikaanse gevangenissen in staten met Democratische gouverneurs. De Democraten kunnen helemaal niks, het is genant. Ze zouden allemaal een langdurig bezoek moeten brengen aan een Noord-Koreaans kamp om heropgevoed te worden. Daar zijn ze hier goed in.’

In een geïmproviseerde persconferentie prees Trump uitvoerig zijn eigen beleid en haalde hij uit naar de gouverneurs van Californië en New York, die volgens hem te laks zouden optreden. Hij kreeg daarvoor bijval van Kim: ‘In ons land is het al jarenlang beleid dat de grote leider geen blaam treft en dat alles wat er mis gaat de schuld is van incompetente of verraderlijke ondergeschikten. Dat werkt uitstekend.’

Chinese Amerikanen

De eensgezinde sfeer tijdens het bezoek was zo goed dat Kim besloot Trump mee te nemen naar een tot nu onbekende lanceersite. Daar schoot Trump op uitnodiging van Kim een kruisraket af die vlakbij de territoriale wateren van Japan in de Japanse Zee stortte. De Amerikaanse president sprak na afloop van een ‘hele grote, glimmende raket’. Op Japanse protesten reageerde hij met schouderophalen: ‘Als je zulke mooie raketten hebt, moet je ze af en toe uitproberen. Ja toch? Dat snapt iedereen.’

Terug in de Verenigde Staten kondigde Trump de bouw aan van enkele grote kampen naar Noord-Koreaans voorbeeld. Daar wil hij in eerste instantie vooral Chinese Amerikanen in opsluiten. ‘Ze moeten ophouden met het verspreiden van hun virus’, zei Trump voor een menigte van honderden enthousiaste aanhangers die zich bij het Witte Huis verzameld hadden. ‘Dit is het soort daadkracht dat dit land nodig heeft en waar de weekhartige Democraten voor terugdeinzen.’

Aan het eind van zijn toespraak kwam Trump ook nog even terug op de confrontatie met Japan: ‘Als ik hen was, zou ik snel excuses aanbieden. Anders bouwen we een paar extra kampen voor de Japanse Amerikanen. Die moeten maar even aan hun grootouders vragen hoe dat voelde, de vorige keer dat we zo verraderlijk werden aangevallen bij Pearl Harbor.’