Vertrouwen, in wat?

Wie nu nog zegt dat het kapitalisme en de markt maatschappelijke problemen oplossen heeft een kinderlijk en stompzinnig gevoel voor de werkelijkheid, niet gesteund door de rede. Al het geld dat door de Nederlandse burgers voor de oplossing van maatschappelijke problemen is opgebracht, waaronder de vergroting staatsschuld, is in de zakken van de rijken en het financiële apparaat verdwenen. Lees hiervoor ook de column van Ewald van Engelen in de Groene Amsterdammer nr 34 met als titel “koude douche”.

Als ik naar de wereldgeldhoeveelheid kijk en met name de immense, onzindelijke en onzinnig grote omvang van de derivaten kijk, dan verbaast me dat niks. Maar als ik dat kan, dan kunnen zij die er over gaan dat toch ook? Constateren dat niet investeren maar speculeren de norm is in de wereld van het grote geld.

Ik heb het al eerder gezegd, kapitalisme is als ademen daar helpt geen lieve moedertje aan, maar anderen lucht ontzeggen is een serieuze zaak. Het kapitaal dient urgent gedisciplineerd te worden om die dingen te doen die het voortbestaan van de mensheid als geheel te waarborgen. En er is geld genoeg.

Ondertussen gaat het niet aan om als samenleving roofbouw te plegen op de essentiële beroepen en ze tegelijkertijd ook nog hun fundamenteel recht op wonen te ontzeggen. Dat oude tijden herleven mag wel blijken uit het verzoek van prins Bernhard junior, u weet wel die prins met een bril als een racebaan, aan artiesten om gratis voor hem op te treden. Want wat een eer om door de prins gevraagd te worden!

Nu wordt ook pijnlijk duidelijk dat de Derde Weg, door Blair en Kok ingeslagen, een dekmantel heeft gevormd voor ongeëvenaarde en ziekelijk zelfverrijking. Alles mede in gang gezet door de neo-conservatief Fukuyama in zijn boek Einde der Geschiedenis.

Ik roep nog maar eens in herinnering dat Fukuyama meerdere boeken heeft geschreven. Niet alleen Einde der Geschiedenis maar ook America at the Crossroads uit 2006 waarin hij afscheid nam van het neoconservatisme, dat in zijn ogen een verkeerde afslag had genomen richting het kunstmatig willen forceren van liberale democratie. Ik verwijs hiervoor naar de resultaten in Afghanistan, Irak en Libië.

In zijn boek Vertrouwen uit 1995 geeft hij aan dat vertrouwen de basis van een samenleving vormt. Ik ben het daar hartgrondig mee eens. Heeft u nog vertrouwen als uw kind, dat nu voor arts studeert, straks niet meer in een fatsoenlijk huis kan wonen omdat u niet rijk bent, terwijl uw kind een topopleiding heeft gevolgd? Dit lijkt op het einde van het tijdperk van de meritocratie en begin van de nieuwe feodaliteit of een kasten-systeem, u mag zelf kiezen. Om nog maar te zwijgen over leraren ,verpleegsters en andere essentiële beroepen.

Wilt u wachten totdat de VVD de sociale samenhang in de samenleving vernietigt, of blijft u geloven dat Mark Rutte en zijn kompanen Nederland gaan redden? U mag gelukkig nog wel zelf kiezen.