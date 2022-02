Vindt Wilders Baudet knettergek?

Wat Baudet en Wilders weer wel met elkaar delen is dat hun partijen het allebei niet bijster goed doen in de opiniepeilingen.

De PVV en Forum voor Democratie hebben een heleboel standpunten gemeen. Ze zijn allebei tegen migratie en tegen de EU. Ze willen potdichte grenzen, in de hoop dat het vrijwel migrantenloze Nederland van zestig jaar geleden dan vanzelf terugkeert. Dat Nederland hebben overigens de partijleiders Geert Wilders en Thierry Baudet nooit zelf meegemaakt (zeker de pas 39-jarige Baudet niet), maar dit terzijde. Volgens hen was vroeger alles goed en tegenwoordig is alles slecht. Vroeger moet gewoon weer terugkeren. Punt uit.

Over deze uitgangspunten zijn Wilders en Baudet het dus van harte eens. Toch zijn er ook een paar niet geheel onbelangrijke dingetjes waarover ze van mening verschillen. Corona bijvoorbeeld. Baudet meent dat de pandemie niet meer is dan een griepje en dat vaccinaties ertegen levensgevaarlijk zijn. Vrijwel dagelijks twittert hij dat er alwéér een sportheld niet goed is geworden, of zelfs overleden, na tegen het virus te zijn ingeënt. Dat er vóór corona uitbrak ook wel eens sporthelden plotsklaps ineenzegen, laat hij buiten beschouwing.

Wilders daarentegen neemt het coronavirus wel degelijk serieus. Hij verzet zich weliswaar tegen het kabinetsbeleid en vecht als een leeuw voor de belangen van de horeca en andere sectoren die de dupe zijn van een lockdown, maar hij acht een besmetting niet onschuldig. Hij heeft zich er zelfs tegen laten vaccineren. Foto’s van zijn geprikte bovenarm plaatste hij trots op Twitter. Dat is toch heel andere koek dan Baudets ‘don’t take the vaccine’.

Deze week, met de Russische inval in Oekraïne, is er nog een conflictpunt bijgekomen. Baudet vindt de Russische leider Vladimir Poetin ‘een prachtige vent’. Die is tenminste conservatief en staat pal voor de traditionele waarden. Poetin moet niets hebben van ‘de oorlogszucht van de EU’, laat staan van ‘The Great Reset’ die de westerse wereld te wachten zou staan als aartsvijanden als Bill Gates en George Soros het voor het zeggen krijgen. Vindt Baudet.

Nu mag ook Wilders weliswaar zonder meer als Poetin-vriend worden beschouwd, maar ze zitten toch niet echt op één lijn. Zeker, Wilders is tegen sancties voor de Russen en vindt dat het Westen zich de problemen zelf op de hals heeft gehaald door een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne te opperen. Voor de Russische inval in dat land is niettemin ‘geen excuus te verzinnen’, aldus de PVV-leider. Sterker nog: hij noemt die ‘een flagrante en te veroordelen schending van de Oekraïense soevereiniteit’. Dat zal Poetin – mochten deze woorden hem ooit onder ogen komen – toch niet bepaald op prijs stellen.

Wat Baudet en Wilders weer wel met elkaar delen is dat hun partijen het allebei niet bijster goed doen in de opiniepeilingen. De PVV staat hierin op zo’n 15 à 17 zetels, een stabilisatie tot licht verlies vergeleken bij de Kamerverkiezingen van een jaar terug. Ook Baudet moet met een achteruitgangetje genoegen nemen: FvD scoort 5 tot 7 zetels, terwijl het er in maart 2021 nog 8 haalde. Nu moeten deze cijfers met voorzichtigheid gehanteerd worden. Potentiële extreemrechtse kiezers wijken in toenemende mate uit naar gematigder varianten (mocht zoiets al bestaan) als JA21 en de BoerBurgerBeweging. Het totale aantal stemmers op rechts-populistische partijen lijkt eerder te stijgen dan minder te worden.

En toch: er is sprake van een scheiding van geesten in het extreemrechtse kamp. Het is nog niet zo dat Wilders en Baudet elkaar de tent uitvechten, maar het gaat wel een beetje die kant op. Misschien mogen we het nog meemaken dat Wilders aan de interruptiemicrofoon staat te brullen (brullen is zijn specialiteit) dat Baudet ‘knettergek’ is. Erg dichtbij is dat moment waarschijnlijk niet, maar ik sluit niet uit dat het ooit aanbreekt.