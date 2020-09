Juist in deze crisis is er behoefte aan een visie. Een groot verhaal vanuit verbeeldingskracht dat bestaat uit vele kleine verhalen. In wat voor samenleving willen we leven en in wat voor economie willen we werken? Ik citeer niet de Troonrede waarvan mijn ochtendkrant het kennelijk niet eens de moeite vond om hem -zoals gebruikelijk- integraal af te drukken.

Het is een tweet van professor in duurzaamheid Jan Rotmans.

Hoe onze wereld er over dertig jaar uitziet, daar moeten we een visie over ontwikkelen, in plaats van alleen maar praten over begrotingstekorten en krimp in plaats van groei. Natuurlijk staan er grote woorden in de Troonrede die zoals bekend niet meer is dan een door de koning voorgelezen tekst van Rutte. Over de generaties na ons waar we verantwoordelijkheid voor dragen. Maar in het koffertje van Hoekstra gaat het over de 0,9% koopkrachtstijging, als het meezit. En tal van kleine voor en nadelen die uiteindelijk niets te maken hebben met de werkelijke problemen waar de generaties na ons mee zullen kampen. Ja, misschien kan de beoogde reductie met 49% van CO2 in 2030 worden bereikt met heffingen in de industrie: wie meer uitstoot dan afgesproken in het klimaatakkoord gaat betalen tenzij ze willen investeren in duurzame technologie die de CO2 verminderd. Maar het wordt overgelaten aan de bedrijven zelf, die wellicht gewoon betalen en het in de consumentenprijs doorberekenen. Er is 200 miljoen vrijgemaakt voor het oplossen van watertekorten die ontstaan door droogte: dweilen met de kraan open maar niets structureels. 60 Miljoen voor innovatie in duurzame energie, terwijl de fossiele industrie met miljarden wordt ondersteund.

Mijn ochtendkrant meldt dat het volgens Global Biodiversity Outlook report van de VN steeds slechter gaat met de natuur. Dat er van de afspraken die in 2010 zijn gemaakt vrijwel niets terecht is gekomen. Dat niet alleen talloze diersoorten maar ook de mens met uitsterven wordt bedreigd. Om die trend te keren zijn drastische maatregelen nodig.

Ik schrijf dit vanuit een van de mooiste natuurgebieden in Frankrijk. Want dat is een positief puntje in het rapport. De natuurgebieden op land zijn met 5% naar 15% gegroeid. Er is nog hoop, meldt het rapport, maar dan zal er tussen 2021 en 2030 rigoureuzer moeten worden ingegrepen. En dat is vooralsnog aan dovemansoren gericht voor Rutte en consorten.

Een minuut voor twaalf: verbeeldingskracht is nu essentieel.